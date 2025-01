Consultan al príncipe Harry si retomaría los deberes reales junto a Meghan Markle: su sorpresiva respuesta

Han pasado 6 años desde que el príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron al mundo al renunciar a sus deberes reales y comenzar una nueva vida en California. Desde entonces, su relación con la monarquía británica ha estado marcada por controversias, declaraciones explosivas y una aparente ruptura definitiva con la Familia Real.

Mientras que esta situación se exacerbó cuando el pelirrojo royal lanzó su polémico libro de memorias, Spare, en el cual revela varios secretos de la familia Windsor. Y fue justo en la promoción de esta obra que en una ocasión Harry fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a desempeñar funciones reales junto a Meghan.

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no retomarían sus deberes reales?

No obstante, la respuesta que dio el duque de Sussex fue clara y contundente: “No, no creo que eso sea posible jamás”. Aunque no se detuvo ahí, ya que añadió una afirmación aún más intrigante y que deja entrever cuál sería el motivo por el que no regresarían a ser miembros activos de la corona.

El príncipe Harry reveló que existiría un tercero que no dejaría que él y Meghan Markle se acercaran a la Familia Real Archivo

“Incluso si hubiera un acuerdo entre mi familia y yo, hay una tercera parte que haría todo lo posible para que eso no ocurriera. No evitarían nuestro regreso, pero lo harían insoportable”, señaló. Unas palabras que parecen confirmar lo que muchos expertos reales sospechan: no hay marcha atrás.

Sin embargo, no es solo su decisión lo que imposibilita el regreso. Según algunos conocedores de la Casa Real, el príncipe William habría cerrado definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación entre Harry y los Windsor.

Aunque hay quienes creen que todavía existe esperanza de un posible acercamiento entre los Sussex y la Familia Real Británica, como el ex corresponsal real Charles Rae, quien sugirió en el programa Royal Exclusive de The Sun, que “depende del príncipe Harry y Meghan dar el primer paso”.

Harry y Meghan se separaron de la Familia Real Británica en 2020 Archivo

Pero, al mismo tiempo, se mostró escéptico sobre las posibilidades de éxito: “Después de la entrevista con Oprah, la serie de Netflix, Spare y la burla que Meghan hizo de la reverencia en el documental, ha pasado demasiada agua bajo el puente. No estoy seguro de que William y Kate respondieran favorablemente”.

Recordemos que el distanciamiento entre ambos hermanos se profundizó con la explosiva entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey en 2021, su documental de Netflix en 2022 y, finalmente, la publicación de Spare, en la que Harry arremetió contra la Familia Real y, en particular, hizo comentarios que involucraban a Kate Middleton.

Expertos en realeza sugieren que el príncipe William habría cerrado la puerta a Harry para un acercamiento con la Familia Real Británica Getty Images

Unos comentarios que, según la experta en realeza Katie Nicholl, habrían enojado a su hermano mayor. “William estaba muy molesto porque Harry arrastró a Kate a todo esto cuando ella siempre trató de actuar como mediadora y pacificadora. Fue doloroso para ella y enfureció a William”, indicó.

Así que viendo las posturas firmes de ambos lados, todo indica que la relación entre los Sussex y la Familia Real sigue en un punto de no retorno y que el anhelado acercamiento parece cada vez más una utopía.