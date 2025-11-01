Daniel Ducruet da su versión sobre la infidelidad que destruyó su matrimonio con Estefanía de Mónaco: “Fui víctima de una trampa”

Daniel Ducruet fue el primer esposo de la princesa Estefanía de Mónaco, la pareja se casó el 1 de julio de 1995, pero solo 8 meses después, el cuento de hadas se convirtió en una terrible pesadilla.

El 8 de agosto de 1996, salieron a la luz una serie de fotografías que acusaban a Daniel de haberle sido infiel a la princesa Estefanía con una stripper, causando un gran escándalo a nivel mundial, que terminó con el matrimonio de la pareja.

30 años después del terrible acontecimiento, Ducret vuelve a recordar su supuesta infidelidad y cuenta su versión de la historia, alegando que le tendieron una trampa y que nunca tuvo la intención de serle infiel a su esposa.

Daniel Ducruet rompe el silencio sobre la infidelidad que puso fin a su matrimonio con Estefanía de Mónaco

Durante una entrevista para el programa de televisión RAI La Volta Buona con Caterina Balivo, Daniel contó su versión de la historia, 30 años después del escándalo, donde se dieron a conocer fotografía comprometedoras de él junto a la stripper belga Fili Houteman, que había sido Miss Bélgica en 1995.

Daniel, que en aquella época era piloto de rallies, quiso contar su versión de la historia y aclarar algunos puntos importantes que la prensa había pasado por alto:

“Uno de mis compañeros de escudería me pidió que me quedara con su novia, de la que se estaba separando. Y así lo hice: fui a visitarla pero, precisamente para evitar problemas, llevé a un amigo conmigo”. Una vez allí, habría comenzado el montaje contra él.

Daniel Ducruet da su versión sobre la infidelidad que destruyó su matrimonio con Estefanía de Mónaco Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Daniel asegura que todo se trató de un montaje para que terminara con su matrimonio con la princesa Estefania:

“Nos ofrecieron vino, que contenía sustancias, había un paparazzi preparado.... y luego pasó lo que todo el mundo sabe”, afirma Ducruet. “No era yo”, agrega sobre el supuesto estado de embriaguez y alucinógeno en el que se encontraba tras el presunto consumo involuntario de estupefacientes.

“Cuando llegué a casa esa misma noche, le conté todo a Estefanía y ella se puso a llorar, pero en ese momento no hablamos de separación ni de nada más. Entonces recibí una llamada anónima que decía: ‘Te has divertido demasiado, ahora estás muerto’, y fue entonces cuando me di cuenta de que circulaban fotos comprometedoras”, narra.

Daniel Ducret intentó evitar el escándalo

Ducret asegura que intentó detener que las fotografías fueran publicadas, llamó a los periódicos y ofreció dinero pero negaron tenerlas; sin embargo, tres días después las fotos circulaban por todo el mundo.

Recuerda que fue un momento doloroso para él y para Estefanía, pues estaban profundamente enamorados y él escándalo los lastimó, las cosas entre ellos terminaron mal por las calumnias y no por falta de amor.

