De Kate Middleton a la Princesa Leonor, descubre los signos zodiacales de las princesas más relevantes

A lo largo de los años, la realeza europea ha causado fascinación en el mundo por su historia, elegancia y estilo, pero sobre todo, por la personalidad que proyecta cada uno de sus integrantes, sobre todo los miembros más jóvenes.

Hoy en día, la mira está puesta en las princesas que se perfilan como futuras reinas de sus respectivas naciones, y muchos están convencidos de que su signo zodiacal deja ver cómo serán como gobernantes.

Te podría interesar: De Kate Middleton a Lady Di, los signos del zodiaco más comunes entre la realeza

¿Cuál es el signo zodiacal de las princesas más influyentes de la realeza europea?

Aunque todas ellas rigen su comportamiento a través del protocolo real de sus naciones, también dejan ver su personalidad única y original que está influenciada por su signo zodiacal. Descubre cuáles son las características que les otorgan los astros.

Princesa Leonor

Nacida el 31 de octubre de 2005, la heredera al trono de España pertenece al signo Escorpio, reconocido por su fuerza interior y gran intensidad. Aunque la princesa mantiene un carácter reservado y una mirada decidida, demuestra también disciplina y compromiso en el cumplimiento de sus deberes, cualidades muy asociadas a este signo zodiacal.

Signo zodiacal de la princesa Leonor Getty Images

Kate Middleton

Nacida el 9 de enero, la princesa de Gales está bajo la influencia de Capricornio, un signo que refleja su elegancia, pero sobre todo, su gran disciplina y sentido del deber con el pueblo británico, a quien le es leal.

Kate Middleton Getty Images

Elisabeth de Bélgica

Nacida el 25 de octubre de 2001, la princesa Elisabeth comparte el signo de Escorpio con la princesa Leonor, este signo refleja su profundidad emocional, determinación y magnetismo natural.

Es una persona elegante por naturaleza y muy leal, capaz de conectar con su pueblo de forma natural y espontánea.

Signo zodiacal de Elisabeth de Bélgica Getty Images

Ingrid Alexandra de Noruega

Nacida el 21 de enero de 2004, la nieta del rey Harald V encarna la disciplina y responsabilidad características de los Capricornio. Su temple serio y su madurez temprana han hecho que sea considerada una de las princesas más preparadas para la vida monárquica.

Ingrid Alexandra de Noruega @detnorskekongehus

Amalia de Holanda

Nacida el 7 de diciembre de 2003, la futura reina de los Países Bajos, refleja el espíritu libre y expansivo del signo Sagitario. Suele ser una princesa cercana, espontánea y con un gran sentido del humor, es vista como una joven con fuerte independencia y un estilo propio.

Amalia de Holanda Getty Images

Estela de Suecia

Nacida el 23 de febrero de 2012, la heredera al trono de Suecia, es un claro ejemplo de la sensibilidad del signo de piscis. Se ha caracterizado por ser una princesa cercana, empática y alegre, que ha logrado conquistar al pueblo sueco con su dulzura y naturalidad en los actos oficiales.

Estela de Suecia Michael Campanella/Getty Images

Princesa Charlotte

Nacida el 2 de mayo de 2015, es la más pequeña de todas las princesas europeas; sin embargo, ya ha dejado ver que posee un fuerte carácter, característica de su signo Tauro.

Con tan solo 10 años, Charlotte ya ha dejado ver su gran tenacidad, fuerza de voluntad y un encanto natural que conquista a todos, y aunque no será la próxima reina del Reino Unido, sabe destacar más que sus hermanos.

La princesa Charlotte es hija del príncipe William y Kate Middleton. (Getty Images)

Si bien es cierto que la astrología no dicta destinos, estos signos podrían ser un reflejo de cómo cada una de estas princesas, escribe su propia historia en el mundo.

