De Kate Middleton a la reina Letizia: el corte de pelo que conquistó a las mujeres más elegantes de la realeza

Quizá buscas un cambio de look fácil de llevar, con un aire fresco y relajado, pero que al mismo tiempo te ofrezca modernidad, versatilidad y favorezca tu estilo sin importar si tienes 30, 40 o 50 años.

Algunos de los cortes de pelo más famosos por crear looks rejuvenecedores son el bon o el pixie, pero si el pelo corto no es lo tuyo, puedes recurrir al corte favorito de las mujeres más elegantes de la realeza: el butterfly cut o corte mariposa.

¿Cuál es el corte favorito de las mujeres de la realeza?

Por protocolo, las mujeres de la realeza no pueden realizar cambios muy drásticos en su imagen, por lo que nos tenían acostumbradas a los cortes midi; sin embargo, en los últimos años, los especialistas en belleza notaron un cambio muy particular en todas ellas.

Royals como la reina Letizia, Kate Middleton o Rania de Jordania, comenzaron a llevar un corte de pelo mucho más moderno, el butterfly cut, un corte de pelo en capas que crea looks juveniles pero que no requieren de gran mantenimiento.

La diferencia entre una y otra, es que algunas llevan las capas más marcadas, mientras que otras las llevan más sutiles.

La estilista española, Conchi Arias, explicó a Marie Clare sobre los cortes mariposa de las mujeres de la realeza:

“Por lo general, este corte se caracteriza por combinar capas de distintas longitudes, de forma que quede más largo por detrás y con un movimiento más marcado por delante. Se suele acompañar de un flequillo largo para enfatizar todavía más este efecto” señala. “Es un corte que aporta mucho cuerpo al cabello y ayuda a enmarcar y resaltar las facciones”.

¿Por qué el butterfly cut es el favorito de las royals?

Además de ser un corte moderno y elegante, también tiene un efecto antiedad que favorece a todas sin importar la edad, la estilista explica:

“Es un corte con mucho movimiento, lo que aporta mucha frescura a nuestra imagen. Además, gracias a las capas que trabajamos, mantenemos el corte saneado y la melena se ve más bonita”.

La reina Letizia, suele llevar este corte con una imagen pulida y sofisticada que le resta años y la hace ver en tendencia todo el tiempo, pues la clave del corte está en realizar capas estratégicas que resaltan las facciones.

Reina Letizia de España Paolo Blocco/WireImage

En el caso de Kate Middleton, la princesa de Gales es conocida por llevar su melena en ondas suaves, la estilista asegura que este peinado enfatiza el efecto antiedad del corte.

“Las ondas ayudan a enfatizar el movimiento del cabello. Además, son muy rejuvenecedoras porque dan sensación de cabello más denso, suavizan las líneas del rostro y, a nivel de imagen, proporcionan una sofisticación muy natural e, incluso, desenfadada”.

Princesa de Gales, Kate Middleton Getty Images

Rania de Jordania es otra de las royals que apuesta por este corte de pelo, y también suele llevarlo en ligeras ondas para lucir más sofisticada y elegante.

Rania de Jordania Getty Images

¿Por qué el butterfly cut le queda bien a todas las royals?

Otro de los beneficios de este corte, es que se puede adaptar a cualquier tipo de rostro, para resaltar los rasgos de cada una de las mujeres.

Conchi Arias nos aclara el por qué: “Las capas se cortan de forma estratégica en función de las necesidades. En el caso de facciones redondas, lo que haremos es dejar líneas más largas y rectas alrededor del rostro para estilizarlo. En cambio, en rostros alargados o de líneas más duras, crearemos más movimiento a los lados, con capas más cortas que suavicen”.

