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¿Demasiado caro? El retiro de Meghan Markle por más de 30 mil pesos aún tiene cupo

El retiro de Meghan Markle en Sídney prometía ser uno de los eventos más codiciados del año, pero su precio ha cambiado la conversación.

Abril 14, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

¿Demasiado caro? El retiro de Meghan Markle por más de 30 mil pesos aún tiene cupo

Getty Images

El nombre de Meghan Markle vuelve a estar en conversación, pero esta vez no por un look ni por un evento real tradicional, sino por su participación en un exclusivo retiro de bienestar en Sídney, Australia. Bajo el concepto “Her Best Life” (Su Mejor Vida), este encuentro programado para abril de 2026 busca centrarse en el empoderamiento femenino, aunque su precio ha encendido el debate.

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Con entradas que superan los 30 mil pesos mexicanos, el evento no ha logrado agotarse y aún cuenta con boletos disponibles de último minuto. Pero eso no es todo, pues existen paquetes VIP que superan los 40,000 pesos , incluyendo beneficios como cena exclusiva y una fotografía con la duquesa.

Un retiro de bienestar con enfoque en empoderamiento

La propuesta de este retiro gira en torno a crear un espacio íntimo para mujeres interesadas en el bienestar, la conexión personal y el crecimiento emocional. Meghan Markle, quien desde hace años ha construido una narrativa en torno al estilo de vida consciente, busca reforzar ese mensaje a través de esta experiencia.

Además, uno de los puntos clave es que el evento también tiene un componente benéfico, lo que añade otra capa a la conversación. Para algunas asistentes potenciales, esto puede justificar el costo; para otras, sigue siendo un precio difícil de alcanzar.

Meghan Markle

El retiro de Meghan Markle en Sídney prometía ser uno de los eventos más codiciados del año, pero su alto precio ha cambiado la conversación.

Getty Images

A pocos días del evento, el hecho de que aún haya entradas disponibles ha llamado la atención. Se esperaba que el nombre de Meghan Markle fuera suficiente para lograr un lleno total, pero la realidad parece contar otra historia.

Más allá de cifras y expectativas, este retiro ha puesto sobre la mesa una conversación sobre el valor de las experiencias de bienestar en el mundo del lujo. Porque al final, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿invertir en este tipo de experiencias es un acto de autocuidado… o un privilegio?

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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