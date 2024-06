“Demasiado gorda”: la cruel crítica de las redes sociales a la actriz que interpretó a Kate Middleton en The Crown

La actriz británica Meg Bellamy se sinceró y contó las duras críticas que tuvo que afrontar por parte de varios usuarios en redes sociales luego de haber interpretado a Kate Middleton en la sexta temporada de la serie The Crown.

En una reciente entrevista a la revista You del Mail on Sunday, la joven actriz reveló que “los comentarios eran en su mayoría: estás demasiado gorda para interpretar a Kate”. Sin embargo, pese a estas opiniones ella ha procurado no tomarles demasiada importancia.

También, la misma Meg contó que ello le sirvió como “un vistazo a cómo ser una mujer en esta industria” y que, también, lo vio como “una señal para distanciarte, porque no significa nada”.

Meg Bellamy contó que varios usuarios criticaron su apariencia física por la serie The Crown Instagram

Además, Bellamy señaló también que “no se puede escuchar ese tipo de cosas”, sobre todo porque la mayoria de esas opiniones son escritas por “trolls de Internet o por hombres llamados Gary que sostienen un pez en su foto de perfil”.

Asimismo, la actriz indicó a la citada publicación que después de concluir su participación en la famosa producción de Netflix ha “tratado de dejar el personaje atrás”.

¿Quién es Meg Bellamy?

Curiosamente, esta actriz de 21 años es de Wokingham, Berkshire, que es una localidad no muy lejana del pueblo donde Kate creció cuando era niña.

Meg Bellamy tiene 21 años y tras varios meses de filtros y pruebas se quedó con el papel de Kate Middleton Instagram

Asistió a la escuela St Crispin’s, en donde destacó en arte dramático y también llegó a trabajar en el parque de atracciones de Legoland, en la ciudad de Windsor, la misma en donde se encuentra la residencia de la Familia Real Británica.

Justo en ese tiempo descubrió, a través de una publicación en Twitter (ahora X), la convocatoria de un casting para la temporada final de The Crown. Sin embargo, en un principio no estaba convencida de participar, ya que había sido rechazada de varias escuelas de interpretación, lo que la había desmotivado bastante.

Pero gracias a la insistencia de su vecina, quien le hacía ver su enorme parecido físico con la actual princesa de Gales, dejó atrás sus miedos e inseguridades y se animó a mandar un video, proponiéndose para el papel de Kate Middleton. Ttras varios meses quedó seleccionada para el rol.

Meg Bellamy en su papel de Kate Middleton en la sexta temporada de The Crown Instagram

Por otro lado, desde que dio vida a la esposa del príncipe William su vida ha cambiado por completo. Incluso, se le han acercado varias marcas de moda como Valentino, Dior, Cartier y Gucci. Algo que jamás se habría imaginado. “Ahora soy lo suficientemente afortunada como para vestir marcas que ni hubiera soñado con poder llevar”, dijo en una entrevista.