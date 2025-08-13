¿Dónde serán las vacaciones de Kate Middleton y William? El mensaje que puede delatar el lujoso destino

El verano avanza y, como cada año, las miradas se posan en la agenda de la realeza británica. Hace tan solo unos días, los paparazzi captaron a la reina Camila disfrutando del sol mediterráneo a bordo de uno de los yates más polémicos de la historia; el rey Carlos III, está cerrando su agenda oficial, y ahora los príncipes de Gales comparten con el mundo el posible destino de sus vacaciones. Cabe recordar que estas vendrían luego de que en julio se les viera en un viaje lujoso a Grecia que generó polémica en su momento. El día de hoy Kate Middleton y William compartieron un mensaje en el que revelarían su nuevo destino vacacional.

El mensaje que reveló el destino de los príncipes de Gales

“Nuestras vidas florecen cuando apreciamos los lazos de amor y amistad”. Así fue como comenzó el emotivo mensaje que Kate Middleton compartió con sus seguidores, la princesa de Gales aprovechó su plataforma oficial para hacer llegar un mensaje a los británicos.

A través de un video titulado “Mother Nature: Summer”, el cual pertenece a la serie de videos con los que comenzó inicios de año, Kate compartió la belleza del verano: “El verano es la temporada de la abundancia. Así como las flores florecen y los frutos maduran, también nosotros recordamos nuestro propio potencial de crecimiento. Es el momento de encender nuestro fuego interior y explorar nuestra creatividad, pasiones y sueños”.

En el video, el cual es narrado por ella, podemos apreciar momentos enternecedores del verano, abejas polinizando y dando miel, familias compartiendo momentos de felicidad mientras disfrutan de la naturaleza. “Al disfrutar del sol, amigos y familias se reúnen, jugando, conectando, estando presentes, abrazando la alegría que se encuentra incluso en los momentos más fugaces y las experiencias compartidas”, continúo la princesa con la narración de su clip.

Las vacaciones de Kate Middleton

Un momento muy emotivo dentro del video es cuando Kate menciona “nuestras vidas florecen cuando atesoramos los lazos del amor y la amistad, así que abran sus corazones, canten, bailen, jueguen. Los días siguen siendo largos, así que simplemente amen y sean amados”. Y es aquí donde la princesa de Gales nos regala un atisbo de lo que serán sus vacaciones de verano.

Para nadie es un secreto que tanto Kate como William disfrutan de pasar tiempo en familia, para ambos, es vital atesorar y compartir momentos con sus hijos, los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte. En más de una ocasión se les ha visto disfrutando de actividades al aire libre, a pesar de que ambos padres son muy cuidadosos con la información que comparten respecto a su intimidad familiar.

Actualmente, Kate y su familia se encuentran disfrutando de las vacaciones de verano lejos del escrutinio público, dejándonos interpretar que este tiempo de descanso es para compartirlo en familia, “entre el lodo y en el campo”, como alguna vez ella misma confesaría en una entrevista en 2020.

Aunque no se ha confirmado el destino elegido para unas posibles vacaciones, Kate Middleton y William nos recuerdan la magia del verano y todas las cosas que vienen con esta temporada y a las cuales es vital disfrutar: una de ellas, los seres queridos.