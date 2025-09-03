El amor real y espiritual de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett llega a Netflix en un documental

Después de Meghan Markle y el príncipe Harry, una nueva pareja llega a Netflix, la plataforma de streaming contará la polémica historia de amor de Marta Luisa de Noruega y su esposo, el chamán estadounidense, Durek Verrett.

Netflix contará la historia con un documental llamado Rebel Royals: Una Historia de Amor Improbable, que ya está causando controversia entre la Familia Real de Noruega.

¿Cuándo se estrenará ‘Rebel Royals: Una Historia de Amor Improbable’ en Netflix?

Será el próximo 16 de septiembre cuando Netflix estrene el documental que contará la historia poco convencional entre la princesa de Noruega y el controvertido chamán estadounidense.

En un primer trailer, la pareja cuenta los desafíos de formar una nueva relación y enfrentarse a las tradiciones y protocolos de la realeza.

“Casarse con un miembro de la familia real es algo muy, muy surrealista”, dice Durek de 50 años, en el vídeo.

Marta Luisa de 53 años, añade: “La familia real es muy, muy querida. Se preguntaban: '¿Quién es este hombre y quién se lleva a nuestra princesa?’”.

¿Cómo fue el primer encuentro de Durek Verrett con la familia real?

El esposo de Marta Luisa, recuerda el momento en que conoció por primera vez a los padres de su esposa, Durek asegura que no fue difícil conocer a los reyes de Noruega.

“No es fácil ser el primer hombre negro que se casa con un miembro de la familia real europea, y yo soy el primero”.

La princesa Märtha Louise añade: “Como es un chamán, dicen que es peligroso para la familia real y que tengo el cerebro lavado”.

Por otra parte, Marta Luisa tuvo que renunciar a su posición en la realeza: “Mucha gente esperaba que fuera de cierta manera y que cumpliera con lo que se supone que debo ser, y no lo hago”.

‘Rebel Royals: Una Historia de Amor Improbable’ en Netflix

Mientras la pareja cuenta detalles de su relación, el documental se situará a semanas previas a la boda de Marta Luisa y Durek, dirigido por Tiger King, quien revela emocionado por qué decidió contar esta historia.

“Cuando vi el artículo de Vanity Fair sobre una princesa y un chamán que se enamoraban, me llamó la atención al instante. Marta Luisa y el chamán Durek eran dos personajes completamente inesperados, salvajes y carismáticos, de mundos completamente diferentes, que navegaban en un torbellino de controversias y luchaban por el amor. Era una gran historia de peces fuera del agua, y eran divertidísimos. Así que solo tenía que convencerlos (y a los espíritus) de que yo era lo suficientemente brillante como para ser quien contara su historia”.

El pasado 22 de agosto, Durek fue el primero en confirmar la producción del documental, junto a una fotografía en su perfil de Instagram.

“No todas las coronas encajan en el molde. No todos los amores siguen las reglas. No todas las historias de la realeza se quedan en el palacio”, escribió en el pie de foto.

