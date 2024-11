El fuerte desaire que el príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron con Carlos III en su último cumpleaños

El pasado 14 de noviembre el rey de Inglaterra, Carlos III, celebró su cumpleaños número 76, en medio de un difícil escenario, en el cual tanto él como su nuera, Kate Middleton, aún no recuperan del todo la salud y, además, no deja de estar latente el conflicto que existe entre sus dos hijos, los príncipes William y Harry.

Aún así, en medio de ese contexto, tanto el Palacio de Buckingham como el Palacio de Kensington se dieron a la tarea de rendir sus respectivos honores al monarca; algo que, al parecer, el príncipe Harry y Meghan Markle se olvidaron de hacer.

El hecho de que los autoexiliados duques de Sussex no se dispusieran a felicitar públicamente al rey Carlos fue calificado por varios expertos como “un desaire” por parte de la pareja, tomando en cuenta que el pasado 15 de septiembre, Su Majestad sí se tomó la molestía de mandar sus mejores deseos a su hijo menor en su cumpleaños.

Carlos III cumplió 76 años el pasado 14 de noviembre Buckingham Palace

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no felicitaron públicamente a Carlos III por su cumpleaños?

Jasmine Carey, reportera real de The Mirror, plantea que, aunque el príncipe Harry y Meghan Markle no tienen en sí una cuenta de redes sociales como pareja, de haber querido, el duque pudo haber utilizado los perfiles de la Fundación Archewell para extender sus buenos deseos a su padre.

Sin embargo, la experta no descarta que el benjamín haya felicitado a su padre en privado, tal y como sucedió el año pasado, según los reportes.

“El año pasado, el rey recibió una llamada desde el otro lado del charco de su hijo menor, junto con sus dos nietos, el príncipe Archie, de cinco años, y la princesa Lilibet, de tres”, señala Carey, asumiendo que este año la situación pudo haber sido la misma, aunque ahora todo logró quedar en privado.

Los duques de Sussex pudiero haber mantenido una llamada privada con el rey para felicitarlo Getty Images

“Los detalles de la llamada en ese momento se filtraron a la prensa, lo que al parecer causó malestar en el rey, que quería que la conversación permaneciera privada”, sentenció la reportera, respecto al gesto de felicitación que los duques de Sussex tuvieron con el rey en su cumpleaños 75.

De esta manera, la experta defendió al príncipe Harry y a su esposa por no haber expresado públicamente sus congratulaciones para el monarca, quien, en cambio, sí fue felicitado por Kate Middleton y el príncipe William, quienes desde las cuentas del Palacio de Kensington mandaron un saludo, acompañado de una entrañable fotografía del soberano sonriente.