El nuevo hábito de Kate Middleton que le ayuda a controlar el estrés y a sentirse más saludable

Kate Middleton es famosa por llevar una vida saludable, la princesa de Gales es muy estricta al llevar una dieta saludable, además de practicar deporte para mantenerse saludable, y parece que ha incorporado una nueva actividad.

El nuevo pasatiempo de la esposa del príncipe William, se trata de un hábito que le ayuda a controlar el estrés, pero que además tiene una curiosa conexión con la difunta reina Isabel II.

¿Cuál es el nuevo pasatiempo saludable de Kate Middleton?

El artista contemporáneo, Chris Levine, fue el encargado de revelar el nuevo pasatiempo de Kate, durante una entrevista con Harriet Kean que fue publicada en el Daily Mail a principios de esta semana

"¡Creo que he dicho demasiado!”, dijo Levine al revelar que le está enseñando el arte de la meditación a la princesa de Gales.

Kate Middleton ha comenzado la practica de la meditación Getty Images

La conexión con la difunta reina Isabel II, proviene de una fotografía que le encargó a Levine tomar en 2004, en reconocimiento a los 800 años de lealtad a la Corona por parte de la Isla de Jersey.

En dos sesiones, el artista contemporáneo, conocido por su trabajo con luz y láser, capturó más de 8.000 imágenes de la reina Isabel, según la historia del retrato de Barneby’s. La propia monarca finalmente seleccionó al ganador, un retrato elegante y solemne titulado Equanimity , que finalmente apareció en la portada de la revista Time.

Levine capturó a la Reina con los ojos cerrados, con un aspecto sereno y relajado, y esta imagen se conoció como " Ligereza del Ser” y ha sido aclamada como uno de los mejores retratos jamás tomados de la Reina, además de ser la imagen de portada del nuevo libro de Levine, " Luz Interior”.

En una entrevista sobre el retrato, hace ya algún tiempo, Levine comentó: “Un par de años después, estaba mirando la obra y pensé: '¡Guau, es muy impactante!’ Es la imagen más evocadora de un miembro de la realeza realizada por cualquier artista, y se ha convertido en una obra histórica”.

¿Qué hace Kate Middleton para evitar el estrés?

A pesar de que Kate apenas está iniciando con la meditación, no es ajena a los rituales de relajación, pues de acuerdo con su ex ama de llaves, Anne Simmons, la princesa de Gales inicia la mañana con un pequeño pero efectivo ritual que le ayuda a iniciar el día sin estrés ni preocupaciones.

“A la princesa le gusta disfrutar de una taza de té junto a la ventana y mantiene alejado su teléfono móvil para evitar cualquier tipo de estrés. Kate Middleton es increíblemente organizada. Nada de caos, nada de excesos y vicios lujosos, nada de teléfonos móviles activos: solo unos pocos gestos repetidos y un silencio tranquilo”.

Ahora que ha incorporado la meditación a su estilo de vida, podrá tener una vida más calmada y relajada, en sintonía con ella misma.

