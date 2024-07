¿El príncipe Harry debe pedir la aprobación de Meghan Marke para hablar con William y Kate Middleton?

Mientras la Familia Real Btiánica pasa por una de sus peores crisis institucionales en tiempos modernos, nuevos rumores comienzan a surgir en torno al príncipe William y Meghan Markle y los cuales sugerirían que el pelirrojo royal tendría que tener el permiso de su mujer para poder platicar con los príncipes de Gales.

El príncipe Harry solo hablaría con los príncipes de Gales si Meghan Markle lo deja

De acuerdo con lo que ha revelado la experta en realeza Kinsey Schofield en el podcast To Di For Daily, el hijo menor de Carlos III tendría que consultar primero con su mujer si puede conversar con la princesa. “Personalmente no creo que Harry hable con Kate en privado sin la bendición de Meghan”, apuntó.

El príncipe Harry solo hablaría con Kate Mididleton si tuviese el permiso de Meghan Markle para ello, según una experta en realeza Getty Images

En tanto que estas recientes declaraciones podrían dar cuenta de que la gran amistad del príncipe con su nuera Kate no estaría del todo perdida, tal y como varios medios británicos han sugerido desde hace unas semanas.

Por su parte, esta revelación de Schofield se debe a que hace unos días surgió un rumor en el cual se especulaba que el duque de Sussex podría hablar con Kate Middleton a espaldas de la exactriz de Suits. Por lo que esta conocedora de la corona británica ha querido aclarar que ella piensa totalmente lo contrario.

Fue Richard Fitzwilliams, un reconocido periodista y experto en la Casa Real el que ha lanzado este supuesto sobre la mesa, ya que, incluso, reveló que el pelirrojo royal no le diría nada a su esposa con tal de evitarse problemas con ella.

¿Cómo es la relación de los Sussex con el príncipe William y Kate Middleton?

Los Sussex y los príncipes de Gales siguen enemistados en los últimos años Archivo

Por otro lado, para nadie es un secreto que los Sussex y los príncipes de Gales se han mantenido alejados los últimos años y ni la enfermedad de la princesa ha logrado que ambas parejas puedan superar las rencillas familiares de los últimos años.

De hecho, ha sido precisamente el diagnóstico de cáncer de Kate el que ha hecho más evidente el férreo distanciamienteo que existe entre ambas partes. Sin embargo, todo parece indicar que ninguno está dispuesto a ceder y hacer tregua ya que, según varias fuentes, el príncipe William no tendría la suficiente confianza hacia su hermano como para dejarlo volver a la Familia Real Británica.