¿El príncipe Harry quiere cambiarse su apellido a los 45? Las causas de ser recordado como Spencer

A mediados de año, una noticia impactante salió a la luz, el Daily Mail publicaba que el príncipe Harry estaba considerando la posibilidad de cambiarse el apellido paterno de Mountbatten-Windsor por el materno.

El tabloide aseguraba que Harry quería llevar el apellido Spencer, y se había acercado a su tío, Charles Spencer, hermano de su madre, la princesa Diana, para pedirle consejo; sin embargo, muchos se preguntan sobre sus intenciones de cambiar el apellido.

Te podría interesar: La millonaria donación que hizo el príncipe Harry para apoyar la juventud británica: “creo en lo que hacen”

Las razones detrás del deseo del príncipe Harry de cambiar su apellido a Spencer: ¿resentimiento o estrategia?

De acuerdo con la publicación, Charles Spencer le había aconsejado a su sobrino no hacer tal cambio en su apellido, pues esto podría causar un mayor distanciamiento entre su padre, el rey Carlos III y su hermano, el príncipe William.

“Mantuvieron una conversación muy amistosa y Spencer le aconsejó que no diera ese paso”, aseguró una fuente.

Si Harry llegara a cambiar su apellido por el de Spencer, el de sus hijos también tendría que ser modificado.

En sus certificados de nacimiento, los hijos del duque y la duquesa de Sussex son Archie Harrison Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, al cambiar a Spencer, la pequeña se llamaría casi como su abuela: Lilibet Diana Spencer.

Un experto en realeza aseguró que el semblante de Harry delataría su remordimiento por pelearse con Carlos III Getty Archivo

Expertos en realeza exponen sus teoría sobre las razones del príncipe Harry por llevar el apellido Spencer

Para algunos expertos en la realeza británica, Harry ya no sabe qué es lo que realmente quiere, y toma decisiones que le afectan directamente en su intención de hacer las paces con su familia.

“Creo también que esto es una muestra de que Harry no sabe lo que quiere hacer. Hace apenas un mes pedía la reconciliación con su padre y hermano. Y lo siguiente que escuchamos, es que quiere ser un Spencer. Así que bueno, eso es enviar un terrible mensaje a la Familia Real: él realmente no quiere ninguna reconciliación”, señaló Charles Rae al medio The Sun.

Por otra parte, algunos aseguran que lo que Harry y Meghan quieren, es sacar provecho del apellido de soltera de la princesa Diana, como una estrategia de marketing; sin embargo, esta decisión también afecta a sus hijos.

Hasta el momento, no se sabe si Harry aún piensa en seguir adelante con el cambio de apellido, pero se dice que tras la negativa de Charles Spencer, podría dejar de lado esta posibilidad en el futuro próximo.

