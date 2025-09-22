El príncipe Harry revive su visita a Disney con la princesa Diana junto a Archie y Lilibet

El pasado 21 de septiembre, se emitió ”La historia más feliz del mundo: 70 años de Disneyland, una edición especial de 20/20”, un programa especial en Disney Channel, donde el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle, compartieron sus recuerdos favoritos en los parques temáticos de Disney.

El duque de Sussex, no sorprendió al revelar que uno de aquellos momentos fue el que compartió junto a su madre y hermano, años atrás, y cómo lo revive cada vez que vuelve a Disney con sus hijos.

El príncipe Harry revive su viaje a Disney con la princesa Diana con sus hijos Archie y Lilibet

El príncipe Harry, de 41 años, recordó haber visitado Disney World en 1993, cuando tenía 8 años, junto con su difunta madre, la princesa Diana , y su hermano mayor, el príncipe William .

“Fui con mi madre y mi hermano. Lo recuerdo muy, muy bien”, dijo. “Recuerdo que de niño me enamoré de todos esos personajes. Me enamoré”, añadió.

El príncipe Harry en el Splash Mountain de Disney’s Magic Kingdom en 1993 Getty Images

A principios de este año, Harry realizó un viaje especial a Disney para celebrar el cumpleaños número 4 de Lilibet, y además de su pequeña, su esposa Meghan y su hijo Archie también se unieron a la diversión.

En una publicación en Instagram, los duques de Sussex compartieron la emoción de sus hijos, incluso antes de ingresar al parque.

Harry dijo: “Dicen: '¡Esto es increíble!’. Como: ‘Chicos, esto ni siquiera es el principio. Prepárense. Están a punto de quedar alucinados’”.

Luego añadió: “Ver a los niños sumergirse en estas experiencias sin tener ni idea de lo que les espera fue increíble. Y despierta al niño que llevas dentro”.

Los recuerdos de Meghan Markle en Disney

Por otra parte, la duquesa de Sussex recordó un viaje que realizó con sus compañeros de escuela.

“Como chica del sur de California, visitar Disneyland era más accesible para mí, pero sigue siendo el mayor placer del mundo. Uno de mis recuerdos fue ir a Disneyland para la noche de graduación, cuando los estudiantes de último año de secundaria visitaban el parque después del horario de clases. ¡Ni siquiera sé por qué nos dejaron hacer eso!”, dijo, y Harry intervino: “Parece muy divertido. ¿Puedes hacer eso a los cuarenta?”.

Una foto compartida en el especial también mostraba al duque y la duquesa de Sussex gritando mientras subían a Space Mountain, una de las atracciones favoritas de Harry desde su infancia. Recordó: “Di vueltas y vueltas, unas 10, quizá 12 veces”.

