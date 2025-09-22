Harry y Meghan arrasan en Santa Bárbara mientras Kevin Costner organiza su acto benéfico

Tras su visita al Reino Unido, donde se reunió con su padre, el rey Carlos III, el príncipe Harry hace su primera aparición pública junto a su esposa, Meghan Markle, el pasado 20 de septiembre en el evento benéfico organizado por el actor, Kevin Costner.

La pareja, sorprendió con su asistencia inesperada, y se robaron todas las miradas durante el evento, al que Harry ha asistido anualmente, desde hace tres años.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el concierto One805LIVE! de Kevin Coster

Los duques de Sussex siempre se han preocupado por el bienestar de su comunidad, por lo que no es de extrañar que la pareja asiste a diferentes actos benéficos para apoyar las diferentes causas sociales,

Recientemente se les vió en el One805LIVE!, un concierto benéfico que organiza el oscarizado actor, Kevin Costner en su propiedad ubicada junto al mar en California, que tiene como objetivo recaudar fondos para equipos esenciales y programas de bienestar mental para los socorristas del condado de Santa Bárbara.

Sin embargo, esta no es la primera vez que asisten Meghan y el príncipe Harry, pues incluso le entregaron un premio honorífico a Kevin Costner en el 2023.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento benéfico de Kevin Costner Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry en evento honorífico de Kevin Costner

Para la importante ocasión, Meghan y Harry combinaron sus atuendos casuales con tendencias del otoño.

La duquesa de Sussex lució un vestido camisero azul medianoche sin mangas y tacones color canela, mientras que el príncipe Harry lució una chaqueta, camisa y pantalones de mezclilla en color negro.

Ambos se mostraron muy tranquilos y sonrientes, donde saludaron al público asistente, antes de entregar un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig.

El príncipe Harry entrega premio a Mark Hartwig en el evento benéfico de Kevin Costner Getty Images

El año pasado, el príncipe Harry subió al escenario en el evento para honrar al piloto de apoyo aéreo del condado de Santa Bárbara, Loren Courtney.

Además de los números musicales que estuvieron a cargo de Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray y otros importantes artistas, también se contó con la presencia de Oprah Winfrey y Maria Shiver, ex esposa de Arnold Schwarzenegger.

