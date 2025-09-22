Suscríbete
Realeza

Harry y Meghan arrasan en Santa Bárbara mientras Kevin Costner organiza su acto benéfico

Así fue como los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, se robaron las miradas en el evento benéfico del oscarizado actor, Kevin Costner.

September 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento benéfico de Kevin Costner

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento benéfico de Kevin Costner

Getty Images

Tras su visita al Reino Unido, donde se reunió con su padre, el rey Carlos III, el príncipe Harry hace su primera aparición pública junto a su esposa, Meghan Markle, el pasado 20 de septiembre en el evento benéfico organizado por el actor, Kevin Costner.

La pareja, sorprendió con su asistencia inesperada, y se robaron todas las miradas durante el evento, al que Harry ha asistido anualmente, desde hace tres años.

Te podría interesar: ¿El príncipe Harry se arrepiente de su polémico libro ‘Spare’? Esto dijo a 2 años de su publicación

También puedes leer:
príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
La tajante confesión con la que el príncipe Harry desmiente los malos tratos de Meghan Markle hacia sus empleados
January 23, 2025
 · 
Emma Duarte
harry y andres
Realeza
Este es el sorpresivo apodo que usan en el Palacio para referirse al príncipe Harry y su tío, el príncipe Andrés
January 22, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Meghan Markle y el príncipe Harry en el concierto One805LIVE! de Kevin Coster

Los duques de Sussex siempre se han preocupado por el bienestar de su comunidad, por lo que no es de extrañar que la pareja asiste a diferentes actos benéficos para apoyar las diferentes causas sociales,

Recientemente se les vió en el One805LIVE!, un concierto benéfico que organiza el oscarizado actor, Kevin Costner en su propiedad ubicada junto al mar en California, que tiene como objetivo recaudar fondos para equipos esenciales y programas de bienestar mental para los socorristas del condado de Santa Bárbara.

Sin embargo, esta no es la primera vez que asisten Meghan y el príncipe Harry, pues incluso le entregaron un premio honorífico a Kevin Costner en el 2023.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento benéfico de Kevin Costner

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento benéfico de Kevin Costner

Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry en evento honorífico de Kevin Costner

Para la importante ocasión, Meghan y Harry combinaron sus atuendos casuales con tendencias del otoño.

La duquesa de Sussex lució un vestido camisero azul medianoche sin mangas y tacones color canela, mientras que el príncipe Harry lució una chaqueta, camisa y pantalones de mezclilla en color negro.

Ambos se mostraron muy tranquilos y sonrientes, donde saludaron al público asistente, antes de entregar un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig.

El príncipe Harry entrega premio a Mark Hartwig en el evento benéfico de Kevin Costner

El príncipe Harry entrega premio a Mark Hartwig en el evento benéfico de Kevin Costner

Getty Images

El año pasado, el príncipe Harry subió al escenario en el evento para honrar al piloto de apoyo aéreo del condado de Santa Bárbara, Loren Courtney.

Además de los números musicales que estuvieron a cargo de Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray y otros importantes artistas, también se contó con la presencia de Oprah Winfrey y Maria Shiver, ex esposa de Arnold Schwarzenegger.

Príncipe Harry Meghan Markle
Melisa Velázquez
Relacionado
Uñas cortas coreanas
Belleza
10 diseños de uñas cortas coreanas que estarán de moda este otoño 2025
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tom Holland sufre accidente en el set de 'Spider-man: Brand New Day’
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Tom Holland? El accidente en ‘Spider-man': Brand New Day que lo llevó al hospital
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
8 cortes de pelo corto que toda mujer de 50 debe probar este verano .png
Belleza
¡Sí al corte bob! Los 5 cortes de pelo más rejuvenecedores para un nuevo comienzo después de los 40
September 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Angelina Jolie apuesta por el rubio boho, el tinte rubio que disimula las arrugas e ilumina el rostro.png
Belleza
Angelina Jolie apuesta por el rubio boho, el tinte rubio que disimula las arrugas e ilumina el rostro
September 21, 2025
 · 
Lily Carmona