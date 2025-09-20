¿El príncipe Harry se arrepiente de su polémico libro ‘Spare’? Esto dijo a 2 años de su publicación

Fue un 10 de enero de 2023 cuando el príncipe Harry publicó ‘Spare’, un libro en donde el duque de Sussex revela detalles íntimos de su infancia bajo la luz de la realeza, la muerte de su madre, la princesa Diana, su historia de amor con Meghan Markle y mucho más.

Aunque el libro se convirtió en un éxito de ventas, causó gran molestía e incomodidad entre los miembros de la realeza y fortaleció la enemistad con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III.

¿El príncipe Harry se arrepiente de haber escrito y publicado su libro ‘Spare’?

Durante una entrevista con el periódico The Guardian, durante su breve visita a Ucrania, el príncipe Harry habló sobre el por qué decidió escribir el libro y publicarlo, argumentando que fue su forma de contar la verdad.

“Sé que hablar abiertamente molesta a algunas personas y va en contra de la narrativa. ¿El libro? Fue una serie de correcciones a historias ya publicadas. Se había expresado un punto de vista y era necesario corregirlo”, declaró el príncipe Harry.

El duque de Sussex asegura que no está arrepentido de haberlo hecho, pues no se trató de una venganza en contra de nadie, por lo que tiene la conciencia tranquila.

“No creo haber sacado mis trapos sucios en público. Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila”, afirmó.

El medio informó que el hecho de que lo llamaran terco lo irritó un poco, y Harry dijo: “No es terquedad, es tener principios. No se trata de venganza, se trata de rendición de cuentas”, añadió.

El camino hacia la salud mental del príncipe Harry

Durante una entrevista con la revista People, el príncipe Harry habló sobre su libro a pocos días de su lanzamiento, asegurando que fue una manera de sanar.

“Este libro y sus verdades son, en muchos sentidos, una continuación de mi propio camino hacia la salud mental. Es un relato crudo de mi vida”.

