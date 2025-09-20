Suscríbete
Realeza

¿El príncipe Harry se arrepiente de su polémico libro ‘Spare’? Esto dijo a 2 años de su publicación

El príncipe Harry causó una fuerte polémica en todo el mundo tras la publicación de su libro biográfico ‘Spare’ en 2023, ¿se arrepiente de todo lo que escribió?

September 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿El príncipe Harry se arrepiente de su libro Spare?

¿El príncipe Harry se arrepiente de su libro Spare?

Getty Images

Fue un 10 de enero de 2023 cuando el príncipe Harry publicó ‘Spare’, un libro en donde el duque de Sussex revela detalles íntimos de su infancia bajo la luz de la realeza, la muerte de su madre, la princesa Diana, su historia de amor con Meghan Markle y mucho más.

Aunque el libro se convirtió en un éxito de ventas, causó gran molestía e incomodidad entre los miembros de la realeza y fortaleció la enemistad con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III.

Te podría interesar: Así fue como Harry confirmó que sigue el conflicto con Kate Middleton y William

También puedes leer:
Príncipe Harry en los Juegos Invictus 2023
Realeza
El complicado momento que vive el príncipe Harry tras compartir su nueva postal navideña
December 18, 2024
 · 
Emma Duarte
príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Entre fracasos y crisis: así es cómo el futuro del príncipe Harry y Meghan Markle en Estados Unidos corre peligro
December 17, 2024
 · 
Emma Duarte

¿El príncipe Harry se arrepiente de haber escrito y publicado su libro ‘Spare’?

Durante una entrevista con el periódico The Guardian, durante su breve visita a Ucrania, el príncipe Harry habló sobre el por qué decidió escribir el libro y publicarlo, argumentando que fue su forma de contar la verdad.

Sé que hablar abiertamente molesta a algunas personas y va en contra de la narrativa. ¿El libro? Fue una serie de correcciones a historias ya publicadas. Se había expresado un punto de vista y era necesario corregirlo”, declaró el príncipe Harry.

El duque de Sussex asegura que no está arrepentido de haberlo hecho, pues no se trató de una venganza en contra de nadie, por lo que tiene la conciencia tranquila.

No creo haber sacado mis trapos sucios en público. Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila”, afirmó.

El medio informó que el hecho de que lo llamaran terco lo irritó un poco, y Harry dijo: “No es terquedad, es tener principios. No se trata de venganza, se trata de rendición de cuentas”, añadió.

El camino hacia la salud mental del príncipe Harry

Durante una entrevista con la revista People, el príncipe Harry habló sobre su libro a pocos días de su lanzamiento, asegurando que fue una manera de sanar.

Este libro y sus verdades son, en muchos sentidos, una continuación de mi propio camino hacia la salud mental. Es un relato crudo de mi vida”.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
Relacionado
Así fue la amistad de la princesa Diana y Grace Kelly
Realeza
Así fue como Grace Kelly se convirtió en mentora de la princesa Diana, ¿qué consejos le dio para sobrevivir en la realeza?
September 20, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Cuál es el corte favorito de las mujeres de la realeza?
Realeza
De Kate Middleton a la reina Letizia: el corte de pelo que conquistó a las mujeres más elegantes de la realeza
September 20, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El mensaje oculto detrás de “Secrets”, la nueva canción de Miley Cyrus sobre su padre.png
Entretenimiento
El mensaje oculto detrás de “Secrets”, la nueva canción de Miley Cyrus sobre su padre
September 20, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Pelo corto o pelo largo Estos son los 4 cortes que más favorecen a las mujeres de 45+.png
Belleza
¿Pelo corto o pelo largo? Estos son los 4 cortes que más favorecen a las mujeres de 45+
September 19, 2025
 · 
Lily Carmona