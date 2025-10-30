El príncipe Harry rompe el silencio sobre su posible ciudadanía estadounidense

El príncipe Harry nació y creció en Londres, Inglaterra como un miembro importante de la familia real británica; sin embargo, luego de casarse con Meghan Markle, el duque de Sussex tomó una serie de decisiones que los alejaron de la familia real y lo llevaron a mudarse a California, Estados Unidos.

La mudanza ocurrió en 2020 y tras 5 años de vivir en el país de origen de su esposa, el hermano menor del príncipe William ha considerado en pedir la ciudadanía estadounidense, ¿ya comenzó con los trámites?

El príncipe Harry habla de su posible ciudadanía estadounidense

El pasado 29 de octubre, el príncipe Harry tuvo una aparición especial en el podcast Hasan Minhaj Doesn’t Know de Lemonada Media para el segmento de “Royal Rapid Fire”, donde habló de sus supuestos planes de solicitar la ciudadanía estadounidense.

"¿Vas a hacerte ciudadano estadounidense?”, preguntó Minhaj durante la breve sesión de preguntas y respuestas.

"¿Voy a hacerme ciudadano estadounidense? Por el momento, no hay planes para serlo”, respondió el príncipe Harry.

Sin embargo, el año pasado el príncipe había expresado su deseo de solicitar la ciudadanía estadounidense, aunque no lo consideraba como una prioridad alta o de máxima urgencia.

El príncipe Harry ha pensado en ser ciudadano estadounidense Max Mumby/Indigo/Getty Images



¿El príncipe Harry se siente ciudadano estadounidense?

El hijo del rey Carlos III hizo la revelación en una entrevista con Good Morning America en febrero de 2024, cuando Will Reeve le preguntó si estaba disfrutando de vivir en Estados Unidos.

“Es increíble. Me encanta cada día”, dijo entonces el príncipe Harry.

Entonces Reeve le preguntó si se sentía “estadounidense”, a lo que él rió y respondió: "¿Que si me siento estadounidense? Mmm, no. No sé cómo me siento”.

“¿Te plantearías hacerte ciudadano?”, preguntó el presentador, y Harry respondió: “¡Uf! Sí, lo he considerado”.

Cuando Reeve le preguntó qué le impediría dar ese paso, el duque de Sussex dijo: “No tengo ni idea. Estoy aquí junto a estos chicos y la ciudadanía estadounidense es algo que he pensado, pero desde luego no es una prioridad para mí ahora mismo”.

¿Cómo es la vida del príncipe Harry en Estados Unidos?

El príncipe Harry compartió algunos detalles más sobre su vida en Estados Unidos en el podcast Hasan Minhaj Doesn’t Know , revelando que su hábito “más americano” es el surf . Sin embargo, no bebe cerveza Coors Light ni usa pantalones cortos en los restaurantes como los locales.

Minhaj también retó a Harry a intentar imitar un acento americano, y el duque de Sussex se rió al intentar decir: “Pedí palitos de pan con salsa ranchera en Applebee’s”.

