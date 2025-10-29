Harry y Meghan apoyan a los Dodgers en la Serie Mundial 2025 desde primera fila

Previo a la noche de Halloween, Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutaron de una velada deportiva, la pareja asistió al Dodger Stadium para disfrutar de la Serie Mundial 2025 de béisbol, un encuentro entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers.

En más de una ocasión se le ha visto a Meghan luciendo su gorra de los Dodgers, por lo que no es de extrañar que el príncipe Harry haya querido tener un gesto romántico con su esposa e invitarla a disfrutar del partido.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el juego de los Dodgers

El martes 28 de octubre, los duques de Sussex estuvieron presentes entre la multitud en el Dodger Stadium viendo el Juego 4 de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y los Angeles Dodgers.

La MLB compartió un video de su llegada en X, Meghan lució su espíritu de equipo con su gorra azul de los Dodgers, también lució pantalones oscuros con una camisa blanca de botones oversize.

Meghan Markle and Prince Harry have arrived at Dodger Stadium for #WorldSeries Game 4 🤩 pic.twitter.com/sZDP99mj2V — MLB (@MLB) October 29, 2025

El príncipe Harry llevaba un blazer negro sobre una camiseta blanca y pantalones oscuros, que también combinó con una gorra azul de los dodgers.

Sin embargo, Meghan y Harry no fueron las únicas celebridades en el partido, pues también estuvieron presentes otros famosos como James Marsden, Austin Butler y Sydney Sweeney, quien estaba sentada junto a la boxeadora profesional Christy Martin, a quien interpreta en Christy.

Pero a pesar del gran número de estrellas en las gradas, los Dodgers perdieron 6-1, lo que significa que los Blue Jays empataron la serie.

El nuevo proyecto de Meghan Markle

La cita de Meghan y Harry ocurrió apenas unas horas después de que la duquesa de Sussex lanzara su primera colección navideña para su marca As Ever, que tiene referencias especiales a su esposo, y sus pequeños Archie y Lilibet.

“Esta colección imprescindible, cuidadosamente seleccionada, está diseñada para regalar, celebrar y realzar cualquier ocasión con belleza y calidez”, afirmó la marca en un comunicado de prensa. “Desde elegantes velas vertidas a mano y mermeladas artesanales hasta miel dorada de California y vinos para celebrar, estos artículos son prácticos y verdaderamente irresistibles; ofrecen algo especial para todos en tu lista”.

