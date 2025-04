El príncipe Harry rompió el silencio y habló sobre la nueva marca de Meghan Markle: esto dijo

El príncipe Harry reveló lo “orgulloso” que se siente de Meghan Markle y de los nuevos proyectos que ella ha emprendido recientemente. Una declaración que llega en medio de la polémica que ha causado la lucha legal que el duque mantiene contra el gobierno británico por recuperar su seguridad policial.

Recordemos que Meghan estrenó a principios de marzo su serie en Netflix, With Love, Meghan, y al poco tiempo lanzó su nueva marca de estilo de vida, As Ever. Además del podcast Confessions of a Female Founder, producido por Lemonada Media, que se estrenó el pasado 8 de abril.

El príncipe Harry apoya totalmente a Meghan Markle

Así, tras el éxito que han tenido estos emprendimientos, el duque de Sussex dijo recientemente a People lo emocionado que estaba por lo que ha hecho su mujer. “Estoy muy feliz por mi esposa y apoyo totalmente todo lo que ha hecho y continúa haciendo”, señaló. “Estoy increíblemente orgulloso”, recalcó.

El príncipe Harry reveló lo orgulloso que se siente de Meghan Markle por los proyectos que ella ha emprendido Getty Images

Sin embargo, esta no es la primera vez que el pelirrojo príncipe expresa públicamente su apoyo y respaldo hacia Meghan. De hecho, en el episodio final de la serie de la duquesa, Harry apareció en un brunch de celebración de la nueva marca de Markle y le dijo unas emotivas palabras.

Cuando el duque de Sussex llegó al evento, los dos se acercaron, se inclinaron hacie el otro y se dieron un beso rápido. Luego, Harry le dice a su mujer: “Has hecho un gran trabajo. Me encanta”. Una declaración que refrenda el orgullo que siente por los proyectos profesionales de la exactriz de Suits.

La lucha legal del príncipe Harry por recuperar su seguridad

El príncipe Harry asistió a una audiencia en Londres para continuar su lucha legal y recuperar la protección policial que se le retiró en 2020 Getty Images

Mientras la duquesa celebra el éxito de sus proyectos, Harry ha tenido unos días bastante difíciles. La semana pasada el príncipe viajó a Londres para una audiencia con el objetivo de apelar la decisión del gobierno británico de haberle retirado la seguridad a él y a su familia cuando se alejaron de sus deberes reales, en 2020.

Cuando Meghan y Harry dejaron de ser miembros activos de la Familia Real, el Ravec les quitó la protección policial financiada por el Estado. Una decisión que ahora el duque intenta revertir ya que alega que su familia estaría en riesgo sin ello cuando visiten el Reino Unido. Aunque será hasta las próximas semanas cuando se exista una resolución y se defina si el hijo menor de Carlos III obtendría de nuevo esta seguridad.