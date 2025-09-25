El Príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Nueva York con un evento especial y lleno de reconocimiento

Después de un periodo de menor visibilidad pública, Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a Nueva York para una gira que mezcla reconocimiento, causa social y presencia significativa. En octubre de 2025, la pareja será honrada por Project Healthy Minds como “Humanitarians of the Year”, un galardón que celebra su labor en salud mental, educación y protección de familias frente al daño digital.

Además, participarán en un festival por el Día Mundial de la Salud Mental, en el que hablarán sobre temas clave como el bienestar emocional y el impacto de las redes sociales en los jóvenes.

La importancia de un evento como este

El premio que recibirán Harry y Meghan tiene especial relevancia porque se otorga en un contexto global donde la salud mental ha sido uno de los temas de mayor urgencia luego de la pandemia. Su fundación Archwell, activa desde 2020, ha lanzado iniciativas como “The Parent’s Network”, que busca apoyar a familias afectadas por el daño que la vida “online” pudiera haber provocado, así como promover los espacios digitales seguros.

Con este premio no solo se valida el trabajo que ya realizan en su fundación, sino que también sirve como medio para expandir el mensaje, impactando e influyendo de manera positiva.

Una agenda cargada

Durante su estancia en la ciudad, Meghan y Harry tienen previsto participar en diversos eventos.

El 9 de octubre recibirán el premio de Project Healthy Minds, marcado como el evento principal de su agenda que incluirá discursos y su aparición pública.

AL día siguiente, se presentarán en el Festival por el Día Mundial de la Salud Mental, donde podrán conectar de forma directa con organizaciones que trabajan en esta labor. Y finalmente participarán en “The Lost Screen”, un homenaje realizado a los niños que han sido víctimas del entorno digital o las redes sociales, el cual será exhibido durante el festival.

El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a su agenda pública el próximo mes de octubre. Getty Images

¿Qué representa este regreso para los duques y su imagen pública?

Para Harry y Meghan, regresar con estos compromisos significa algo más que una asistencia más a un evento; para muchas personas es la conformación de su compromiso con la forma en la que desean ser vistos: no solo como miembros de la realeza fuera de Reino Unido, sino también como activistas comprometidos con causas globales.

Lejos de todo lo que ha acontecido con la familia real británica y su tiempo de tensión, les ayudará a construir una narrativa de seriedad, impacto y responsabilidad; esto, por supuesto, podría ayudar a reforzar su vínculo con el público que los apoya. ¿Sería así también con la Corona?

El próximo viaje de Meghan Markle y el príncipe Harry a Nueva York no será solamente un paseo lleno de glamour o un tiempo de descanso; esta podría ser la oportunidad de demostrar la importancia de su labor más allá de los rumores y las críticas en las que se han visto envueltos en los últimos meses.