El príncipe William contó a detalle cómo es su rutina para disfrutar el tiempo con George, Charlotte y Louis

La entrevista que el príncipe William dio a Eugene Levy para la serie de televisión, The Reluctant Traveler, sigue dando mucho de qué hablar, pues el futuro rey del Reino Unido reveló detalles sobre la crianza de sus hijos.

En medio de sus numerosas responsabilidades reales, el príncipe de Gales busca poner como prioridad a George, Charlotte y Louis, siempre inspirado en el estilo de vida que su madre, la princesa Diana, intentó darle a él cuando era niño.

Te podría interesar: El príncipe William sobre cómo lo marcó el divorcio de sus padres: “es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia”

El príncipe William habla de su rutina con sus hijos George, Charlotte y Louis

Durante su conversación con Eugene, el príncipe William reveló que trata de ajustar sus horarios de trabajo con los horarios escolares de sus hijos, para así poder pasar más tiempo juntos.

“Intento ajustarme al horario escolar lo mejor posible. Así que la mayoría de los días entramos y salimos del colegio para recoger y dejar a los niños”, dice William sobre su horario de trabajo, que admite que “no es exactamente” el típico de 9 a 5.

El príncipe de Gales continuó diciendo que quiere que sus hijos tengan una vida normal, y que puedan crecer en un ambiente familiar seguro y feliz.

“Lograr un buen equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es fundamental”, compartió. “Porque, para mí, lo más importante en mi vida es la familia, y todo gira en torno al futuro. Si no les damos a los niños un hogar feliz, sano y estable ahora, creo que les estamos preparando para una etapa difícil y una caída”.

Cuando Levy le pregunta si esa visión del mundo se inspiró en su difunta madre, no lo duda: “Sí, definitivamente”.

“Creo que es muy importante que se cree ese ambiente en casa. Hay que tener esa calidez, esa sensación de seguridad, protección, amor”, dice. “Todo eso tiene que estar ahí, y sin duda fue parte de mi infancia”, añade, aunque admite: “Mis padres se divorciaron a los 8 años, así que eso duró poco tiempo”.

El divorcio de la princesa Diana del príncipe Carlos

En la misma entrevista, William también expresó que el divorcio de sus padres le causó un gran impacto, Caros y Diana se separaron tras 8 años de matrimonio en medio de la polémica.

“Aprendes de ello y te aseguras de no cometer los mismos errores que tus padres”, señala William. “Creo que todos lo intentamos, y solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeños te afectan mucho cuando eres mayor”.

