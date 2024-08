¿Es verdad que el príncipe William prohibió a Meghan Markle usar joyas de Lady Di el día de su boda? Esto sabemos

Mientras la tensión entre los príncipes Harry y William se mantiene pese a la dura situación por la que pasa la Familia Real Británica, una nueva información sobre Meghan Markle y su cuñado ha salido a la luz gracias a un experto en realeza, quien brindó detalles sobre cómo ellos se llevaban.

Para nadie es un secreto el gran distanciamiento que existe entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex, por lo cual el dato que ha revelado este conocedor de la moanrquíainglesa sobre el heredero al trono da cuenta de cómo es que se llevaría con la mujer de su hermano.

El príncipe William no habría dejado usar las joyas de Diana a su cuñada

Ha sido el autor y periodista Robert Jobson quien describe en su nuevo libro, titulado Catherine, The Princess of Wales: The Biography, que el príncipe William no habría permitido usar a Meghan Markle las joyas de la colección de Lady Di el día de su boda con Harry, en 2018.

El príncipe William habría pedido que Meghan Markle no usara joyas de la colección de Lady Di cuando se casó con el príncipe Harry Getty Images

Según lo que cuenta Jobson en su obra, William le habría pedido garantías a su abuela, la difunta reina Isabel II, de que la exactriz de Suits no usaría las joyas de la princesa Diana pese a que su esposa Kate sí llegó a utilizar varias piezas del joyero de Lady Di en su casamiento.

Mientras que el autor relata que esta negativa del heredero al trono de Inglaterra se derivaría de la preocupación que él tenía por la rapidez con la que Harry y Meghan llevaban su relación, pues recordemos que ellos comenzaron a salir en junio de 2016 y que al siguiente año, en noviembre de 2017, anunciaron su compromiso.

Por otro lado, este experto en realeza sugiere que la californiana era percibida como una “intrusa” dentro de la esfera real y que, además, la relación entre los Sussex también se vio afectada por las diferencias de opinión sobre su lugar dentro de la familia Windsor.

William habría estado preocupado por la rapidez con la que se dio la relación del príncipe Harry con Meghan Markle Archivo

En cuanto la relación entre los hijos de Lady Di, Jobson reveló que las tensiones entre ambos vendrían mucho antes de la llegada de Meghan a la Familia Real, aunque las restricciones del príncipe de Gales sí habrían contribuido a este distanciamiento que actualmente persiste.

Por último, la mala relación entre ambas familias parecen no ceder en el corto plazo, aunque la monarquía inglesa se encuentra en un momento difícil con las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton.