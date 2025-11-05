Suscríbete
Realeza

El príncipe William recrea la foto más famosa de su madre, la princesa Diana, en Río de Janeiro

Durante su tercer día en Brasil, el príncipe William siguió los pasos de su madre, la princesa Diana, al posar para fotografías en la icónica estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro.

November 05, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El príncipe William ha vivido uno de los momentos más especiales de su viaje a Brasil, pues durante su tercer día en Río de Janeiro, ha seguido los pasos de su madre, visitando uno de los lugares en los que ella también estuvo, 34 años antes.

Al igual que William, su madre, la princesa Diana estuvo de visita en Brasil en 1991, cuando aún estaba casada con el entonces príncipe Carlos, y se tomó algunas fotografías frente al famoso Cristo Redentor.

La visita del príncipe William a Brasil se ha vuelto cada vez más emotiva, pues después de plantar manglares, marcar un gol en el legendario estadio Maracaná y disfrutar de un partido de voleibol en la playa de Copacabana, llegó el momento de visitar el icónico Cristo Redentor en Río de Janeiro.

El príncipe de Gales recreo la fotografía que se tomó su madre, la princesa Diana, 34 años atrás, en el Cristo Redentor, un momento que ha descrito como emotivo y lleno de recuerdos.

Tim Graham/Getty Images

El príncipe ha disfrutado mucho conociendo a tanta gente de Río en los últimos días. Le ha impresionado enormemente la cantidad de personas que recuerdan con cariño la visita de su madre a esta hermosa ciudad”, declaró un portavoz del palacio de Kensington.

El momento ocurrió cuando William conoció a los finalistas de su Premio Earthshot antes de la ceremonia de entrega de premios de esta noche.

El premio Earthshot del príncipe William

Todos los nominados al premio participaron en un programa anual durante el cual recibieron mentoría, visibilidad internacional, asistencia legal gratuita y asesoramiento estratégico en comunicación para impulsar su progreso y maximizar su impacto.

William conversó con los 15 finalistas sobre su experiencia en el Programa de Finalistas del Premio Earthshot y sus ambiciones de cara a la entrega de premios.

Esta noche se anunciarán los ganadores de las cinco categorías: Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar el Aire, Revitalizar los Océanos, Construir un Mundo Libre de Residuos y Combatir el Cambio Climático.

Cada año se otorga un premio de 1,3 millones de dólares al ganador de cada categoría para apoyar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales.

Nuestra tarea hoy aquí es clara: debemos poner fin a las redes criminales que impulsan los delitos y la destrucción ambiental. Debemos apoyar a quienes, día a día, se alzan en defensa de la naturaleza. Debemos reconocer y honrar a estos protectores, no solo con palabras, sino con nuestros actos. Y debemos actuar juntos”, han sido las palabras de William.

Melisa Velázquez
