El príncipe William se siente “preocupado” por el regreso del príncipe Harry al Reino Unido

El posible regreso del príncipe Harry junto a Meghan Markle previos a los Juego Invictus 2027, ha puesto en alerta al príncipe William, ¿qué medidas tomará?

Enero 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué dice la mención del príncipe William sobre el príncipe Harry de su relación?

El príncipe William preocupado por el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido

Según diversos medios británicos, el príncipe Harry estaría considerando viajar al Reino Unido este verano junto a su esposa, Meghan Markle, con el objetivo de ultimar los preparativos de los próximos Juegos Invictus 2027.

Sin embargo, el posible regreso de su hermano ha puesto en alerta al príncipe William, pues al parecer el pueblo británico no quiere a Meghan e incluso podría haber manifestaciones en su contra, lo que tiene preocupado al príncipe de Gales.

De acuerdo con el presentador de televisión, Jeremy Kelly, el posible regreso de Meghan ha causado molestia entre el pueblo británico: “No la quieren aquí”, aseguró. Por otra parte, la periodista Kinsey Schofield, arremetió contra Harry, asegurando que además de los Invictus, planea organizar una corte rival contra la corona.

Esta sería la razón de que el príncipe William quiera protegerse de cualquier posible escándalo que pueda afectar la estabilidad y la imagen de la institución, pues está convencido de que su hermano, solo busca aprovecharse de su título real.

william y harry reconciliacion

¿Cómo se protegerá el príncipe William del regreso del príncipe Harry y Meghan Markle?

Schofield amplió su relato aportando más contexto y citó un término que solía utilizar la antigua jefa del gestor: “sol a prueba de balas”. Con esta expresión se buscaba ilustrar la estrategia de proteger y reforzar la imagen de la Casa de Cambridge frente a posibles apariciones públicas o movimientos mediáticos de los Sussex.

La idea central sería anticiparse a cualquier escenario, contando con respuestas claras y previamente diseñadas para neutralizar impactos mediáticos y evitar que la narrativa se vea afectada.

¿Harry quiere ser el próximo rey? No lo creo, pero usa su estatus real comercialmente aquí en Estados Unidos, por eso es muy importante que parezca que tiene proximidad a la Familia Real británica”, dijo la periodista.

Mientras tanto, el Príncipe y la Princesa de Gales también han contratado a un agente de relaciones públicas con experiencia en gestión de crisis, se llama Liza Ravenscroft, y aunque dicen que tiene que ver con los escándalos del ex príncipe Andrés, mucho aseguran que el foco principal es Harry.

Melisa Velázquez
