El rey Carlos III cumple 77 años y así fue su exclusiva fiesta de cumpleaños en un palacio histórico y con una inesperada sorpresa

El 14 de noviembre se celebra en todo Reino Unido el cumpleaños del rey Carlos III, y el monarca, que ha cumplido 77 años, ya ha comenzado las celebraciones junto a su esposa, la reina consorte Camilla.

La pareja real ha viajado a Gales, donde el rey ya recibió su primera gran sorpresa en uno de los castillos históricos más importantes de la región, donde se le vio muy animado y divertido.

El rey Carlos III celebra su cumpleaños 77 en un castillo histórico

Fue en el castillo de Cyfarthfa, al sur de Gales, donde el rey Carlos III fue recibido con vítores y con un delicioso pastel en forma de castillo, este viernes 14 de noviembre, donde estuvo acompañado de su esposa Camilla.

El encuentro congregó a miembros de la comunidad local, incluyendo a varios vinculados a las organizaciones benéficas patrocinadas por Carlos y Camilla, como The King’s Trust y la Royal Osteoporosis Society.

Entre los asistentes destacados se encontraban la actriz y guionista galesa Ruth Jones (cocreadora de la exitosa serie de la BBC Gavin & Stacey junto a James Corden ) y el diseñador de moda Julien Macdonald, además de representantes de negocios locales como Cocos Coffee and Candles y Enaid Wellness.

Ante la mirada de Camilla y los invitados a la recepción, Carlos cortó su pastel de cumpleaños, y luego salió a saludar a los miembros de la comunidad local fuera del recinto del castillo.

MERTHYR TYDFIL, WALES - NOVEMBER 14: Britain’s King Charles III cuts a cake in the shape of the castle as he joins a celebratory reception marking Cyfarthfa Castle’s 200th anniversary and the King’s birthday on November 14, 2025 in Merthyr Tydfil, Wales. King Charles III and Queen Camilla are undertaking a series of engagements in South Wales today, as the monarch celebrates his 77th birthday. (Photo by Kin Cheung-WPA Pool/Getty Images) WPA Pool/Getty Images

La importancia histórica del castillo de Cyfarthfa

El castillo de Cyfarthfa, construido en 1825 y considerado uno de los edificios históricos más importantes de Gales, ahora alberga un museo y una galería de arte. Este emblemático lugar se encuentra actualmente en el centro de un proyecto de restauración a largo plazo destinado a preservar su patrimonio y ampliar sus galerías y su parque de 65 hectáreas para las generaciones futuras.

Kate Middleton y el príncipe William felicitan al rey Carlos III por su cumpleaños

Antes de su celebración en Gales, su hijo, el príncipe William, y su nuera, Kate Middleton, compartieron en su perfil de Instagram un emotivo mensaje de felicitación por su cumpleaños, junto a una fotografía del Rey paseando por los jardínes de su casa en Highgrove House.

"¡Feliz cumpleaños a Su Majestad el Rey!”, escribió la pareja.

Por otra parte, la familia real escribió un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram: “¡77 años hoy! Gracias por las amables palabras y los buenos deseos en el cumpleaños de Su Majestad”.

