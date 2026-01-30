El rey Felipe VI bromea sobre su edad en su cumpleaños número 58: “No pesan tanto”

Hoy 30 de enero, es un día especial para la corona española, pues el rey Felipe VI está cumpliendo 58 años, y aunque se desconocen los detalles de sus planes de celebración, el monarca ha comenzado el día asistiendo a sus compromisos reales.

Durante el único acto oficial que tiene previsto Felipe VI este día, los periodistas han tenido la oportunidad de felicitarlo por su cumpleaños, y ha sido durante este momento que el Rey bromeó por la edad que está cumpliendo.

El rey Felipe VI hace broma sobre su cumpleaños 58

La mañana de este viernes, el rey Felipe VI recibió en el Palacio de La Zarzuela a la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, que asistió al segundo Diálogo GWL Voicees, una plataforma para analizar la realidad geopolítica actual y explorar soluciones en las que las mujeres actúen como agentes de transformación.

A este evento han asistido varios periodistas para la cobertura del encuentro político, y luego de felicitarlo por su cumpleaños, no ha dudado en preguntar: “¿Qué tal los 58?”

Posando junto a su invitada y con una expresión muy alegre, Felipe VI no ha dudado en responder: “no pesan demasiado”.

¿Cómo celebrará el rey Felipe VI su cumpleaños 58?

Como ya es costumbre, la Familia Real no da detalles sobre sus celebraciones privadas; sin embargo, la reina Letizia no tiene compromisos reales agendados para el día de hoy, mientras que la infanta Sofía ha viajado desde Lisboa para asistir a segundo acto real en solitario, y probablemente para estar en la celebración de su padre.

Hasta el momento no se sabe de los planes de la princesa Leonor, pero es muy probable que haya solicitado un permiso especial en la Academia del Aire de San Javier, para pasar el fin de semana junto a su padre.

Por esta razón se intuye que el rey Felipe VI tendrá una fiesta de cumpleaños íntima y en compañía de su familia, y probablemente de algunos amigos, pues es importante recordar que se encuentran de aún de luto por el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia.

