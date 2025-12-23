El suéter del príncipe George que está causando sensación y se está agotando en las tiendas

Con tan solo 12 años, el príncipe George ya comienza a consolidarse como un referente de estilo juvenil, desarrollando poco a poco una identidad propia que ha captado la atención de los seguidores de la realeza británica.

El pasado 16 de diciembre, el joven heredero acompañó a su padre, el príncipe William, para ayudar a preparar el almuerzo anual de vacaciones en The Passage, el mayor centro de recursos del Reino Unido para personas sin hogar y con viviendas inseguras.

Sin embargo, más allá de su labor altruista, que se ha ganado el aplauso de muchos, también ha llamado la atención su atuendo casual e informal, que ha causado el “efecto George”.

El suéter del príncipe George que se está agotando en las tiendas

Para su importante día, George vistió vaqueros, una camisa a cuadros y un suéter de punto en color rojo que ha causado sensación, pues tras llevarlo puesto, casi se agotó en las tiendas.

Se trata del modelo Heritage Half-Zip Jumper de la firma Boden, un suéter de lana y algodón en color rojo con rayas azules y blancas en las mangas, además de una cremallera en el escote.

Este cálido jersey tenía un precio original de 55 euros, aunque llegó a estar rebajado a 41,25 euros.

En contraste con la formalidad que se esperaba de los jóvenes reales en generaciones pasadas, el atuendo informal de George refleja un cambio deliberado hacia la accesibilidad, una señal visual de que el futuro Rey y su heredero pretenden encontrarse con la gente en entornos menos ceremoniales y más humanos.

La princesa Diana estaría orgullosa de su nieto, el príncipe George

La princesa Diana llevó a William y al príncipe Harry al mismo evento cuando William tenía aproximadamente la misma edad que su hijo mayor ahora. Fotos de archivo publicadas por la cuenta de Instagram del Príncipe y la Princesa de Gales mostraban a William con traje y corbata en el evento cuando tenía 11 años.

Además, George firmó el libro de visitas en la misma página donde quedó registrada la visita de su padre y su abuela, la princesa Diana, en 1993.

