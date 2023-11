El tierno significado del anillo que siempre acompaña a Letizia Ortiz

Además de los impresionantes atuendos, peinados y juegos de aretes lucidos por la reina Letizia Ortiz durante los últimos importantes eventos a los que ha asistido, también ha llamado la atención sobre la apariencia de la royal una particular joya, la cual es posible apreciar de mejor manera al hacer zoom a todos los retratos donde aparece la también ex presentadora de televisión.

Y tal vez no sería tan sorprendente la belleza de dicha pieza de joyería si no fuera por la frecuencia con la que la reina suele portarla en sus manos y es que la prenda ni siquiera se trata de una argolla matrimonial o de juramento, lo cual no obliga a la reina a portarla en todo momento, tal y cómo lo ha decidido por voluntad.

Además de su hermoso color dorado, la alianza posee una curiosa inscripción que a simple vista no se distingue, pero si nos dedicamos a hacer un análisis más cercano a la pieza podemos notar que se trata de la frase en italiano “Amor che tutto move”, que en español significa “El amor todo lo mueve”, lo cual resulta un mensaje lo suficientemente inspirador, como para querer llevar la prenda todos los días sobre el dedo índice izquierdo.

Anillo “Amor che tutto move” de Letizia Ortiz Getty Images

Más datos sobre el inseparable anillo de Letizia Ortiz

El hecho de que cada vez fueran más frecuentes las apariciones de doña Letizia con el anillo del amor llamó la atención, el ser esta una joy que vino a reemplazar el conocido anillo dorado de Karen Hallam que la royal solía llevar sobre el mismo dedo.

Llama la atención de este nuevo aditamento de básico del estilo de Ortiz, el hecho de que no haya sido fruto de una elaboración por encargo exclusiva, sino más bien de un modelo lanzado de manera genérica por la firma italiana Coreterno, sin la intención especial para que fuera un diseño seleccionado por la mismísima monarca.

Anillo de oro de Letizia Ortiz Getty Images

Incluso la misma marca se sorprendió de que ante la gran gama de opciones que brindan y de la competicia que poseen con otras casas joyeras, Letizialos hubiera volteado a ver, otorgándoles su preferencia.

"¡¡La reina Letizia de España lleva el anillo del Coreterno AMOR CHE TUTTO MOVE!! ️¡Estamos tan abrumados de alegría y honrados de que nos haya elegido!”, escribían en sus redes sociales los dueños de la joyería, junto a una foto de la consorte luciendo su creación.

De donde viene la frase del preciado anillo dorado de la reina Letizia

“AMOR CHE TUTTO MOVE” es una cita inspirada en la última línea de la mayor obra de Dante Alighieri, “La Divina Comedia”, publicada en el año 1320.

Además de esa poderosa inscripción, dentro del anillo se encuentra grabado otro mensaje de amor, “MIENTRAS YO EXISTA, SERÁS AMADO”, que está inspirado por una antigua balada inglesa de la Edad Media, según explican desde la firma Coreterno.

Anillo Coreterno 18K de Letizia Ortiz Coreterno

Por último, cabe mencionar que el diseño de 18 kilates cuenta el exterior con un diseño de flor de lis, lo cual resulta una referencia directa al simbolismo de la dinastía Borbón, a la que ahora pertenece y por lo que la reina no ha dudado en combinar su preciada pieza con la importante Tiara de Flor de Lis que lució recientemente en la cena ofrecida por la reina Margarita II, durante la visita de Estado de España a Dinamarca.