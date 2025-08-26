El valioso consejo de Felipe de Edimburgo que le ayudó a Kate Middleton a sobrevivir en la realeza

Desde que Kate Middleton se convirtió en la novia del príncipe William, su vida quedó expuesta a la atención mediática, cada uno de sus movimientos era visto y publicado por los paparazzis.

Hubo momentos en los que Kate sintió que no podría lidiar con tanta atención, a pesar del amor que sentía por William; sin embargo, hubo un miembro de la realeza que le ayudó a manejar a los medios, se trata del príncipe Felipe.

Los consejos que el Duque de Edimburgo le dio a Kate Middleton

De acuerdo con el biógrafo, Gyles Brandreth, que dedicó un libro al duque de Edimburgo en 2021 (Philip The Final Portrait), le ayudó a Kate a manejar la atención mediática.

“Si crees que la atención está en ti personalmente, acabarás teniendo problemas. La atención se centra en tu papel, en lo que haces, en lo que apoyas. No se centra en ti como individuo. No eres una celebridad. Representas a la Familia Real. Eso es todo”.

Estas palabras no sólo tranquilizaron a Kate, también se convirtieron en una fuente de inspiración para ella, y hoy en día se ha convertido en el miembro más popular de la familia real británica.

¿Cómo maneja Kate Middleton la atención mediática?

De acuerdo con el Daily Mail, Kate tiene mucho del príncipe Felipe, quien también le dio consejos para manejarse frente a la prensa: “nunca mires a las cámaras y enfócate siempre en la persona con la que estás hablando, no importa cuántas grabadoras estén frente a ti”.

“Kate brilla con luz propia, pero sabe cuál es su lugar en la familia real. Nunca intenta hacer sombra a su marido”, explica Penny Junor, biógrafa de la familia real, reconociendo que lo mismo hacía Felipe como esposo de la reina Isabel II.

Se dice que Kate y William se inspiran en el matrimonio de la reina Isabel II y el príncipe Felipe para evolucionar como pareja y seguir unidos, pues ellos estuvieron casados más de 73 años, y ellos esperan tener un matrimonio así de lonjevo.

