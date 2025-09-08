Suscríbete
El vestido de tartán de Kate Middleton que esconde detalles dedicados a Isabel II y la princesa Diana

En el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II, la princesa de Gales, Kate Middleton, eligió un vestido cargado de simbolismo y un guiño tanto para ella como para la princesa Diana.

September 08, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Este lunes 8 de septiembre, se cumplen tres años de la muerte de la reina Isabel II, y para la ocasión, el príncipe William, acompañado de su esposa, Kate Middleton, asistió a un evento muy especial en honor a su abuela.

Uno de los detalles más llamativos no fue solo el cambio de look de Kate, que dejó atrás su look rubio por característico castaño elegante, sino también su vestido de tartán, que parece rendir un guiño tanto a la reina como a la princesa Diana.

Kate Middleton y el príncipe William en homenaje sorpresa a la reina Isabel II

El príncipe de Gales de 43 años, visitó el Instituto de la Mujer en Sunningdale, Berkshire, cerca de su residencia en Windsor, acompañado por su esposa, la princesa de Gales, Kate Middleton.

La visita fue especialmente conmovedora, ya que la reina Isabel, fallecida en 2022 en el Castillo de Balmoral, Escocia, fue una miembro entusiasta del Instituto de la Mujer durante 80 años y fue su presidenta desde 2003 hasta su fallecimiento.

Los príncipes de Gales se reunieron con miembros de Berkshire y otros lugares para escuchar cómo la organización, que está conformada por el grupo más grande del Reino Unido, fomenta los proyectos comunitarios.

También fue la oportunidad ideal para que los miembros del grupo compartieran historias sobre la época en que la reina Isabel trabajaba con ellas, y compartía divertidas charlas con té y pastelillos.

El vestido de tartán de Kate Middleton con mensaje en honor a la reina Isabel y la princesa Diana

Para la ocasión, Kate vistió un vestido midi de mangan corta y botones, confeccionado en tartán de color negro y gris de la firma Alessandra Rich, que complementó con tacones color gris de Boss y pendientes de Kiki McDonough.

Un diseño que no ha pasado desapercibido para los expertos en realeza, pues aseguran que esta elección de Kate rinde un homenaje a la reina Isabel II y a la princesa Diana, ¿pero por qué?

Getty Images

Resulta que las raíces del tartán se encuentran en Escocia, donde los patrones a cuadros y los colores representaban clanes y alianzas; sin embargo, a partir de la boda de la reina Victoria y el príncipe Alberto, el tartán comenzó a ser un símbolo de la realeza, sin importar los colores o tejidos.

Getty Images

La reina Isabel, que adoraba pasar tiempo en su castillo de Balmoral en Escocia, disfrutaba de usar prendas elaboradas de tartán, para recordar el legado escoses en su familia real, mientras que la princesa Diana usó varios vestidos elaborados en tartán, por lo que Kate sigue manteniendo esta tradición con este look que ha vestido para conmemorar a la reina

Melisa Velázquez
