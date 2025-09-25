Suscríbete
Realeza

¿Es el comienzo de una amistad? Revelan detalles del encuentro entre Kate Middleton y Melania Trump

En la visita de estado de Donald Trump, Melania Trump coincidió con Kate Middleton, un encuentro que marcó el inicio de una cercanía que podría transformarse en una sólida amistad.

September 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y Melania Trump

Kate Middleton y Melania Trump

Getty Images

Durante la segunda semana de septiembre, el presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump, viajaron al Reino Unido para su segunda visita de estado, donde fueron recibidos con un gran despliegue de cortesía y actos formales.

Sin embargo, uno de los acontecimientos de la agenda que más llamó la atención, fue el encuentro de Kate Middleton con la primera dama de los Estados Unidos, donde se les vio muy amigables y conversando animadamente.

Te podría interesar: ¿Qué dijo Melania Trump sobre los hijos de Kate Middleton? Un lector de labios lo revela

También puedes leer:
Pippa y Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton, envuelta en una nueva polémica: esta vez por su hermana, Pippa Middleton
October 28, 2024
 · 
Emma Duarte
Principes de Gales.jpg
Realeza
Los hijos de Kate Middleton y el príncipe William deben seguir esta estricta regla a la hora de comer
October 27, 2024
 · 
Leslie Santana

¿Qué pasó durante el encuentro entre Kate Middleton y Melania Trump?

Poco a poco han salido a la luz algunos detalles sobre lo que pasó en ese breve encuentro el pasado 18 de septiembre en los terrenos de Frogmore House, donde podría haberse forjado el comienzo de una larga amistad.

De acuerdo con medios internacionales, mientras Kate y Melania convivían con un grupo de niños exploradores, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la compañía mutua, algo que resultó reconfortante para ambas.

Se notaba claramente lo cálidas y amigables que eran después de pasar tiempo juntas”, dijo una fuente del Palacio de Kensington. “Estuvieron charlando sin parar y ambas disfrutaron mucho del compromiso. La primera dama estaba súper relajada y disfrutó mucho de su tiempo con la Princesa”, agregó.

La fuente agregó que no le sorprendería si después de este tiempo juntas, Kate y Melania se hicieran amigas.

Definitivamente es el comienzo de lo que parece ser una relación muy cálida y duradera entre Kate y Melania”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el trato que recibió su esposa Melania Trump en el Reino Unido?

De acuerdo con Max Foster, presentador de CNN en Londres, el presidente de Estados Unidos quedó muy satisfecho con el protagonismo que la Casa Real le dio a la primera dama.

Para él es fundamental que ella sea tratada con respeto y que forme parte de la ocasión tanto como él, o incluso más. La forma en que el Palacio integró a la primera dama habría sido notable”, comentó. “No fue vista como alguien que acompañaba al presidente; fue tratada como una invitada tan importante como él. Y creo que él lo habría valorado muchísimo”.

kate middleton Melania Trump
Melisa Velázquez
Relacionado
El príncipe Harry aclara los rumores sobre la educación de su hijo Archie en el Reino Unido
Realeza
¿El príncipe Archie estudiará en un internado en Reino Unido? Esto dijo el príncipe Harry sobre los rumores
September 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tonos rojos que serán tendencia en otoño
Belleza
5 diseños de uñas rojas que estarán de moda en otoño porque rejuvenecen manos a los 40 y 50
September 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Por qué la reina Letizia prefiere el pelo largo?
Realeza
¿Qué significa llevar el pelo largo a los 50 como la reina Letizia? Esto dicen los expertos
September 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
1.png
Viajes
Joyas de México: 6 destinos mágicos para vivir el Mes Patrio como nunca
September 24, 2025
 · 
Gabriela Santillán