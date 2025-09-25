¿Es el comienzo de una amistad? Revelan detalles del encuentro entre Kate Middleton y Melania Trump

Durante la segunda semana de septiembre, el presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump, viajaron al Reino Unido para su segunda visita de estado, donde fueron recibidos con un gran despliegue de cortesía y actos formales.

Sin embargo, uno de los acontecimientos de la agenda que más llamó la atención, fue el encuentro de Kate Middleton con la primera dama de los Estados Unidos, donde se les vio muy amigables y conversando animadamente.

¿Qué pasó durante el encuentro entre Kate Middleton y Melania Trump?

Poco a poco han salido a la luz algunos detalles sobre lo que pasó en ese breve encuentro el pasado 18 de septiembre en los terrenos de Frogmore House, donde podría haberse forjado el comienzo de una larga amistad.

De acuerdo con medios internacionales, mientras Kate y Melania convivían con un grupo de niños exploradores, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la compañía mutua, algo que resultó reconfortante para ambas.

“Se notaba claramente lo cálidas y amigables que eran después de pasar tiempo juntas”, dijo una fuente del Palacio de Kensington. “Estuvieron charlando sin parar y ambas disfrutaron mucho del compromiso. La primera dama estaba súper relajada y disfrutó mucho de su tiempo con la Princesa”, agregó.

La fuente agregó que no le sorprendería si después de este tiempo juntas, Kate y Melania se hicieran amigas.

“Definitivamente es el comienzo de lo que parece ser una relación muy cálida y duradera entre Kate y Melania”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el trato que recibió su esposa Melania Trump en el Reino Unido?

De acuerdo con Max Foster, presentador de CNN en Londres, el presidente de Estados Unidos quedó muy satisfecho con el protagonismo que la Casa Real le dio a la primera dama.

“Para él es fundamental que ella sea tratada con respeto y que forme parte de la ocasión tanto como él, o incluso más. La forma en que el Palacio integró a la primera dama habría sido notable”, comentó. “No fue vista como alguien que acompañaba al presidente; fue tratada como una invitada tan importante como él. Y creo que él lo habría valorado muchísimo”.

