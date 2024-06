¿Es verdad que el príncipe Harry seguirá buscando casa en Reino Unido? Esto es lo que se sabe

Hace unos meses, el escritor especializado en realeza Tom Quinn publicó una bomba en el diario británico Daily Mirror, afirmando que el príncipe Harry se encontraba en búsqueda de una nueva Casa en Reino Unido, informació que desató toda una ola de rumores acerca de una posible reconciliación del duque con el resto de los Windsor, con quienes se mantiene distanciado desde 2020, año en el que él y su esposa, Meghan Markle, decidieron renunciar a sus deberes reales para mudarse a vivir una vida independiente de la Corona, en Estados Unidos.

Al respecto se derivaron todo tipo de argumentos, entre ellos uno de los más populares fue aquel que aseguraba que el pelirrojo se estaba cansando del estilo de vida californiano por lo que estaría en búsqueda de un hogar permanente en su tierra natal, lo cual a su vez permitiría que sus dos pequeños hijos, los príncipes Archie y Lilibeth tuvieran una más amplia posibilidad de convivir con sus primos, los hijos de los príncipes de Gales.

Expertos llegaron a asegurar que el príncipe Harry estaría buscando volver al Reino Unido para vivir Getty Images

“Harry echa de menos a sus viejos amigos de Eton y del ejército, muchos de los cuales no le han visitado, ya que no se llevan bien con Meghan”, argumentó Quinn, como una de las razones que podrían tener harto al menor de los hijos del rey Carlos III. Sin embargo, estas afirmaciones se quedaron en su momento en calidad de rumores.

Sin embargo, recientemente la revista Vanity Fair salió a descalificar por completo el planteamiento del autor del libro “Gilded Youth”, asegurando que el príncipe Harry no está en búsqueda de volver a establecerse en Inglaterra.

¿Qué más dijo Tom Quinn sobre las intenciones de Harry de mudarse?

Todo parece indicar que el príncipe Harry no se mudará de vuelta a Reino Unido Getty Images

Antes de que VF descartara por completo la teoría de Quinn sobre la mudanza de Harry, el experto aseguró: “Harry está decidido a encontrar su propio hogar permanente en el Reino Unido, que es en parte por lo que continúa su acción legal para conseguir que el contribuyente británico pague por su seguridad”.

Por su parte, el exmayordomo del rey Carlos III, Grant Harrold, se unió a la moción de Quinn, asegurando ante The New York Post que el príncipe Harry se encontraba buscando adquirir una casa en su país de origen para poder visitar con más frecuencia a su familia y amigos; “Es algo en lo que estaba pensando y ahora probablemente haya tomado la decisión, eso es lo que quiere”, reveló en su momento el ex empleado. Aunque, ahora la validez de dicho argumento parece haber quedado totalmente anulada.