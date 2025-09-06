Esta es la fortuna que gasta Kate Middleton en maquillaje y salones de belleza

Kate Middleton es una de las mujeres más bellas de la realeza europea, la princesa de Gales también mantiene una imagen impecable que impone tendencias; sin embargo, lucir como una princesa no es nada económico.

De acuerdo con el portal Us Weekly, Kate gasta una pequeña fortuna en maquillaje y en el cuidado de su hermosa melena.

¿Cuánto gasta Kate Middleton en belleza?

De acuerdo con el medio ya citado, la esposa del príncipe William invierte cerca de 30 mil a 40 mil euros al año en servicios de maquillaje y peluquería, pues Kate Middleton suele usar marcas de lujo y acudir a los salones de belleza más exclusivos de Londres, donde los mejores expertos se hacen cargo de mantener la belleza de su larga melena.

¿Qué marcas de maquillaje usa Kate Middleton?

Para su maquillaje, Kate usa productos de las marcas más exclusivas del mundo de la cosmética, priorizando los ingredientes naturales de los productos que aplica en su rostro.

Labios: Para mantener su labios saludables, Kate usa productos de la marca Clarins, siempre en tonos suaves y sofisticados para un acabado natural pero hidratado.

Kate Middleton Getty Images

Mejillas: Para iluminar sus mejillas, la princesa de Gales usa uno de los iluminadores más famosos del mundo de la cosmética, se trata de Touché Eclat de YSL, que incluye un pequeño pincel que facilita su aplicación.

Base de maquillaje: Para su rostro, Kate recurre a la base Long Wear Even Foundation de la marca Bobbi Brown.

Máscara de pestañas: Para unas pestañas largas y con volumen, Kate aplica Hypnôse de la marca Lancome, además del lápiz de ojos Le Stylo Waterproof.

¿Quién cuida el pelo de Kate Middleton?

Para cuidar de su pelo, Kate suele frecuentar dos salones de belleza, el Richard Ward Hair en Londres, al que asiste desde antes de convertirse en princesa, y el Jo Hansford Hair Salon, también de Londres, donde se realiza los tratamientos de coloración capilar.

