Esta es la joya que la reina Letizia podría convertir en tiraras para Leonor y Sofía

A pesar de que forman parte de una de las casas monárquicas más importantes de Europa, la princesa Leonor y la infanta Sofía, nunca han llevado tiaras en eventos públicos, hasta el momento.

Sin embargo, se dice que la reina Letizia podría estar pensando en convertir una de sus joyas favoritas en tiras para sus hijas.

Las pulseras gemelas de pasar de la reina Letizia que podrían ser tiaras para Leonor y Sofía

Se trata de las pulseras gemelas, dos impresionantes brazaletes de diamantes idénticos que forman parte del famoso lote de pasar, una colección de joyas que dejó la reina Victoria Eugenia, en herencia para todas las futuras reinas consortes de España.

Estas joyas que se han convertido en uno de los accesorios favoritos de Doña Letizia, tiene una historia muy peculiar, pues antes de ser pulseras gemelas, fue una pequeña tiara que el rey Alfonso XIII entregó como regalo de bodas a Victoria Eugenia en 1906.

Las pulseras gemelas de la reina Letizia Carlos R. Alvarez/WireImage

El diseño fue creado por la firma Bvlgari, y años después, tras la muerte del rey en 1941, su viuda acudió a la misma casa joyera para transformarla en las famosas pulseras gemelas que conocemos hoy en día, y que se han convertido en el accesorio favorito de Letizia.

La reina consorte de España, lució estos brazaletes por primera vez el 22 de febrero de 2017, durante un banquete de gala en el Palacio Real de Madrid.

¿Es posible que la reina Letizia pueda transformar sus pulseras gemelas en tiaras?

Se dice que la reina Letizia ha considerado transformar los brazaletes en pequeñas tiaras para sus hijas, Leonor y Sofía, pues solo bastaría con encargar las estructuras para que las pulseras gemelas vuelvan a ser tiaras.

Sin embargo, no se sabe con certeza si esto podría ser una posibilidad en un futuro, pues la reina Victoria Eugenia solo pidió que las joyas que pertenecen a las joyas de pasar, permanezcan en la monarquía española para siempre.

