Esto dijo la prensa internacional de la princesa Leonor tras el Día de la Hispanidad

El pasado 12 de octubre, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz y la princesa Leonor presidieron el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, una de las efemérides más importantes para la Casa Real española.

El evento dio inicio en la Plaza de Neptuno. Posteriormente, los monarcas y su primogénita se trasladaron al Palacio Real de Madrid para ofrecer la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional.

Por la importancia de la efeméride, la prensa española e internacional no dejó de prestar atención a cada uno de los movimientos de la princesa Leonor, coincidiendo todos en el gran desempeño e imagen impecable mostrada por la joven heredera.

Felipe VI, Letizia Ortiz y la princesa Leonor presidieron en cojunto el desfile del Día de la Hispanidad Casa de S.M. El Rey

¿Qué se dijo en los medios internacionales sobre la princesa Leonor en el Día de la Hispanidad?

Fue principalmente la prensa alemana y francesa las que se enfocaron en hablar sobre el desempeño de la princesa Leonor en el pasado Día de la Hispanidad, resaltando la buena actitud que tuvo la royal a pesar del clima adverso que casi provoca que el evento fuera cancelado.

Por su parte, el diario alemán Bunte se dio a la tarea de resaltar la gran actitud que Leonor muestra hacia su llamado a ser reina. El medio precisa que aunque la joven se muestra dispuesta a asumir su rol de monarca en el futuro, “no siempre se siente cómoda con eso”.

A la prensa internacional no pudo evitar hablar de la relación de Felipe VI y la princesa Leonor Casa Real

“La española Leonor no sólo impresionó con su uniforme militar. No. la heredera al trono también se enfrentó a los numerosos invitados que quisieron charlar con ella detrás de escena y tomarse una foto”, relata el medio, resaltando además la gran complicidad que la princesa mostró con su padre. “El rey Felipe no debió pasar por alto lo mucho que logró su hijo mayor ese día (...) él buscó con orgullo repetidamente el contacto con su hija, aparentemente asegurándole que todo estaba bien y que estaba haciendo un gran trabajo”, afirma Bunte.

Los gestos entre Felipe VI y la princesa Leonor durante el Día de la Hispanidad 2024 llamaron la atención en todo el mundo Casa Real

En el caso de la prensa francesa, también se recalcó desde la revista Point de Vue, la gran relación entre Felipe y Leonor, dando a entender que detrás de su entrañable vínculo hay una gran confianza, tanto en lo familiar como en lo institucional.

“Repetidamente se le vio a Felipe ajustando el uniforme a su hija y contándole comentarios y anécdotas sobre los regimientos que desfilaban ante sus ojos”, recalcó el medio francés.