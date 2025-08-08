Estos son los consejos que la infanta Sofía le da a su hermana Leonor para escribir sus discursos

La princesa Leonor ha asumido un papel cada vez más importante en los actos oficiales de la monarquía española, como futura reina de España, ha comenzado a ofrecer sus primeros discursos públicos, y aunque muchos lo desconocen, detrás de esas palabras hay una figura clave: su hermana, la infanta Sofía, quien se ha convertido en una valiosa consejera en la preparación de sus mensajes más importantes.

Los consejos que la infanta Sofía da a su hermana Leonor para escribir sus discursos

En las últimas ediciones de los Premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona, Leonor de Borbón ha sido la encargada de transmitir bellos mensajes a través de sus discursos, y de acuerdo con Salva Tasque, presidente de la Fundación Princesa de Girona, la infanta Sofía le ayuda a su hermana a preparar sus emotivas palabras.

Durante una entrevista para el diario El País, Tasque reveló: “La infanta Sofía le ayuda a la princesa Leonor a preparar los discursos, le da feedback… La cara más visible es la princesa, pero son muy cómplices. Es muy bonito”.

La infanta Sofía ayuda a la princesa Leonor con sus discursos Instagram. @casareal.es

Tasque asegura que Sofía sigue muy de cerca cada uno de los movimiento de Leonor en público, para después hacerle comentarios sobre lo que podría mejorar:

“Al final de alguna intervención he ido a preguntarle a Sofía cómo había visto a su hermana y me decía: ‘Leonor lo ha hecho muy bien, pero tengo alguna cosa que decirle para mejorar’”.

Esta declaración ha sorprendido a muchos, pues se pensaba que Leonor acudía a su mamá, la reina Letizia, para elaborar sus mensajes, pues es ella quien tiene experiencia frente a las cámaras; sin embargo, es agradable descubrir el grado de complicidad que hay entre las hermanas de la corona española.

¿Cómo es la relación de la infanta Sofía y la príncesa Leonor?

Sofía y Leonor tienen una relación cercana y llena de complicidad, a pesar de que la hija menor de la reina Letizia y el príncipe Felipe ha tenido que vivir eclipsada por su hermana, la futura reina de España, ha demostrado tener un carácter fuerte, pero sobre todo empático y hasta protector con su hermana mayor.

Desde muy pequeñas se les ha visto juntas en eventos públicos, siempre unidas y cariñosas, mostrándose apoyo mutuamente.

