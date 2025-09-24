Suscríbete
Realeza

Haakon de Noruega y Mette Marit rompen el silencio y hablan del juicio contra Marius Borg

Haakon de Noruega y Mette Marit han compartido algunos de los pasos que contemplan para afrontar el proceso judicial que involucra a Marius Borg.

September 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Haakon de Noruega y Mette Marit

Getty Images

Getty Images

El príncipe heredero, Haakon de Noruega y su esposa Mette Marit, se encuentran haciendo un tour oficial por el Valle de Hallingdal, donde tuvieron un encuentro con algunos medios de comunicación de su país.

Como ya es costumbre, el príncipe Haakon, lejos de alejarse y evitar las preguntas incómodas, decidió detenerse y hablar un momento con ellos, entre los temas que debatieron estuvo el polémico documental de su hermana Marta Luisa de Noruega, el juicio de su hijastro Marius Borg, y la salud de su esposa, Mette Marit.

Haakon de Noruega y Mette Marit hablan del juicio contra Marius Borg

Hasta el momento, la familia real de Noruega ha optado por mantener silencio respecto al caso, dado que el proceso judicial del hijo de Mette-Marit se trata de un asunto sensible que exige discreción hasta que se lleve a cabo el juicio.

Sin embargo, cuando la cadena pública de Noruega, NRK, preguntó a Haakon sobre si su vida pública continuaría con su curso normal durante el juicio de su hijastro, Marius Borg, el príncipe heredero respondió:

“En este momento no tenemos nada más que decir sobre el proceso legal, seguiremos sujetos al programa oficial”.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia real, el principal objetivo es mantener la imagen de Haakon libre de los escándalos que rodean a la familia, razón por la que lo han impulsado a continuar con sus eventos públicos de manera normal.

príncipe Haakon de Noruega y Marius Borg.jpg

Getty Images

¿Cuándo será el juicio de Marius Borg, hijo de Mette Marit?

Será hasta febrero del próximo año cuando inicie el juicio contra Marius Borg, que ha sido acusado de 32 delitos que incluyen cuatro violaciones.

El hijo de Mette Marit, que lleva un largo historial con problemas de adicción con el alcohol y otras sustancias, ha negado algunos de los delitos por los que se le acusa.

“Marius no está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica”, declaró el abogado del joven a la agencia Reuters.

Por otra parte, Haakon ha declarado que la decisión caerá sobre el tribunal de justicia; sin embargo, no niega que el caso sea complejo y difícil.

Mette-Marit Haakon de Noruega
Melisa Velázquez
