Harry confiesa el emotivo momento en que no logró contener las lágrimas en el funeral de la princesa Diana

La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, tras un accidente automovilístico en París a los 36 años, mientras los fotógrafos perseguían el vehículo en el que viajaba.

La noticia fue uno de los momentos más desgarradores para sus hijos, William y Harry, que tuvieron que asistir a su funeral el 6 de septiembre de 1997, una semana después del trágico accidente.

En su libro de memorias, ‘Spare’, el príncipe Harry recuerda cómo intentó mantenerse sereno durante aquel día, aunque no pudo contener las lágrimas durante uno de los momentos más emotivos del funeral.

El príncipe Harry recuerda cómo no pudo contener las lágrimas en el funeral de la princesa Diana

El duque de Sussex de 40 años, publicó en 2023 sus memorias, un polémico libro llamado ‘Spare’, en el que comparte algunas de sus recuerdos, y en un emotivo capítulo, Harry recordó el funeral de su madre, la princesa Diana.

Él solo tenía 12 años y su hermano William 15, cuando murió su madre, ambos caminaron detrás del ataúd durante la procesión fúnebre, y aunque se veían tranquilos, hubo un momento en el que Harry no pudo contener las lágrimas.

Todo comenzó cuando Elton John interpretó “Candle in the Wind” durante el funeral de Diana en la Abadía de Westminster.

“No estoy seguro de si las notas que tengo en la cabeza son de ese momento o de clips que he visto desde entonces. Quizás sean vestigios de pesadillas recurrentes. Pero sí tengo un recuerdo puro e indiscutible del clímax de la canción, de cómo me empezaron a picar los ojos y de que casi se me caían las lágrimas”, escribió el príncipe Harry.

Elton John en el funeral de la princesa Diana Getty Images

El príncipe Harry lloró en la tumba de su madre, la princesa Diana

Sin embargo, ese no sería el peor momento para Harry, pues recuerda que cuando llegaron al lugar donde los restos de su madre descansarían para siempre, no pudo más y se derrumbó.

El duque de Sussex descubre a detalles cómo vivió este doloroso momento junto a su hermano William.

“Cuando el coche fúnebre finalmente llegó a Althorp, el ataúd fue retirado de nuevo y llevado a través del estanque, sobre un puente de hierro verde colocado apresuradamente por ingenieros militares, hasta una pequeña isla, donde fue colocado sobre una plataforma. Willy y yo cruzamos el mismo puente hasta la isla.

William y Harry en el fineral de la princesa Diana Getty Images

Se informó que las manos de mamá estaban cruzadas sobre su pecho y entre ellas había una foto mía y de Willy, posiblemente los únicos dos hombres que la amaron de verdad. Sin duda, los dos que más la amaron

Finalmente me destrozó. Mi cuerpo se convulsionó, mi barbilla se desplomó y comencé a sollozar desconsoladamente, tapándome con las manos. Me sentí avergonzado por violar los valores familiares, pero no pude contenerlo más”.

En décadas posteriores, Harry y su hermano William han hecho lo posible por honrar el legado de su madre, apoyando las mismas causas benéficas que ella defendió en vida.

