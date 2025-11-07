Harry explica su polémica elección de gorra y pide disculpas a Canadá

El pasado 28 de octubre, el príncipe Harry asistió al Dodger Stadium junto a su esposa, Meghan Markle, para disfrutar el Juego 4 de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers.

El duque de Sussex llevaba puesta una gorra azul del equipo de los Dodgers, en lugar del equipo de Toronto, lo que causó polémica e indignación entre los fanáticos del béisbol en Canadá, por lo que tuvo que disculparse.

Te podría interesar: Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se mantenga alejado de Beatriz y Eugenia de York tras la caída de Andrés Mounbatten Windsor

El príncipe Harry pide disculpas por llevar gorra de los Dodgers

El príncipe Harry, que se encuentra en Toronto para los actos del Día del Recuerdo, el equivalente británico del Día de los Veteranos, y este 6 de noviembre, realizó una visita al Centro de Veteranos del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, donde decidió hablar de la polémica.

El duque de Sussex no solo quiso restar importancia a la polémica por su gorra de los Dodgers, y reafirmar su afecto por el pueblo candadiense.

"¿Hay algo que quieras decir sobre el incidente en el que te metiste en problemas por usar esa gorra de los Dodgers de Los Ángeles la semana pasada?”, le preguntaron a Harry en una entrevista con CTV News.

Harry respondió: “Ah, la gorra de los Dodgers de Los Ángeles... ¡el escándalo del sombrero! Bueno, en primer lugar, me gustaría disculparme con Canadá por haberlo usado”.

“En segundo lugar, estaba bajo presión”, continuó, reflexionando sobre su experiencia viendo el Juego 4 en el Dodger Stadium. “No tenía muchas opciones. El propio dueño me invitó al palco o al dugout de los Dodgers de Los Ángeles. Así que hice lo que creí que era lo cortés”.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el juego de los Dodgers Getty Images

Harry también quiso dejar claro dónde estaba su corazón, poniéndose una gorra de los Blue Jays durante la entrevista.

“Voy a usar esto de ahora en adelante para asegurarme de no volver a cometer esos errores”, dijo, al tiempo que ofrecía otra explicación de por qué llevaba una gorra de los Dodgers desde el principio.

“Cuando te falta mucho pelo en la parte superior de la cabeza y estás sentado bajo reflectores, aceptarás cualquier gorra que esté disponible”, dijo.

¿A qué equipo apoyó el príncipe Harry el resto de la temporada?

Aunque los Dodgers perdieron el Juego 4, luego ganarían el Juego 7 contra los Blue Jays , 5-4, y finalmente se convertirían en campeones de la Serie Mundial.

Harry quiso dejar claro dónde estaba su corazón poniéndose una gorra de los Blue Jays durante la entrevista, y añadió que durante el resto de la Serie Mundial, fue “un seguidor incondicional de los Blue Jays”.

Meghan lo demostró cuando compartió un vídeo en sus historias de Instagram en el que Harry parecía estar molesto después de que los Dodgers ganaran el séptimo partido.

Aunque Harry afirmó que le resultará “muy difícil” regresar a Los Ángeles tras revelar a quién apoya, la entrevista terminó con él reiterando una vez más: “Pido disculpas al público canadiense. Estoy devastado por la derrota de los Blue Jays, pero ¡vamos Jays!”.

