Harry vuelve a Reino Unido sin Meghan Markle: ¿se acerca la reconciliación con Carlos III?

El príncipe Harry volverá a pisar suelo británico, pero esta vez sin Meghan Markle, o al menos eso es lo que se espera en su próxima visita, la cual ha desatado infinidad de rumores en torno a la relación actual entre los duques de Sussex y la familia real británica, especialmente con el rey Carlos III. ¿Se trata de un viaje personal? En realidad, no; sin embargo, en torno a este suceso, que tiene como finalidad la asistencia a un evento benéfico, el hijo menor de Carlos y Diana sigue bajo la lupa mediática.

Un regreso en solitario

De acuerdo con reportes de Mirror, el príncipe estará volviendo a Reino Unido el próximo 8 de septiembre con la finalidad de asistir a los Premios WellChild, una fecha que sin duda alguna marcará un momento importante en la familia real británica, pues se conmemorará el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II y podría representar el día en que Carlos y Harry tengan una reunión para “limar asperezas”.

Harry no ha vuelto a pisar suelo británico desde abril, para ser más específicos desde su audiencia sobre protección de seguridad, momento en el que Carlos se encuentra en Italia en una visita de Estado, por lo que no pudieron coincidir. Es por ello que expertos en realeza estiman que este Harry realizará este viaje en solitario, pues se estima que la tan comentada “reconciliación” estaría tomando lugar en esta visita.

Carlos y Harry: ¿reconciliación en puerta?

La última vez que padre e hijo tuvieron una reunión en conjunto fue en febrero de 2024 en Clarence House, luego de que el rey hiciera de dominio público su diagnóstico de cáncer. De acuerdo con lo reportado por medios ingleses y personas cercanas a este evento, la reunión entre ambos tuvo una duración de 30 minutos y hasta la fecha no se cuenta con registro de un intercambio de comunicación por parte de alguno, lo que ha provocado que los rumores de un distanciamiento sean cada día más fuertes.

EL próximo 8 de septiembre podría ocurrir el acercamiento entre padre e hijo. Getty Images

La teoría de que este próximo 8 de septiembre Carlos y Harry puedan tener una nueva interacción en conjunto nace luego de que se diera a conocer que la directora de comunicaciones de Harry, Meredith Maines, cuyo trabajo es manejar el equipo de relaciones públicas de los duques de Sussex, se reunió con el secretario de comunicaciones del rey, Tobyn Andreae, el pasado mes de julio en el Royal Over-Seas League. De acuerdo con el reporte de Mirror, las conversaciones entre ambos incluían la posibilidad de que Harry recibiera información sobre la salud de su padre, así como la solicitud de coordinación entre ambos para evitar conflictos entre los proyectos de los duques de Sussex y las actividades reales oficiales.

Hasta el momento se desconoce si Harry hará el viaje solo o si su esposa, Meghan Markle, lo acompañará, ni tampoco si se dará la esperada reunión con Carlos III; tendremos que esperar hasta la próxima semana para saber en qué culmina esta situación. Mientras tanto, la mirada está puesta sobre la familia real y la expectativa sobre el rumbo que tomará la relación entre el rey y los duques de Sussex.