Suscríbete
Realeza

¡Hello a las uñas largas! Meghan Markle impone moda con un manicure atrevido

La duquesa de Sussex sorprende con unas uñas en tono rosa durante su más reciente aparición en París, rompiendo de nuevo con las exigencias del protocolo real.

October 07, 2025 • 
Lily Carmona
Meghan Markle.jpg

Meghan Markle sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo, especialmente en el manicure.

Getty Images

Meghan Markle es una mujer que no teme hacer declaraciones sutiles con su estilo, y esta vez lo volvió a lograr con sus uñas. En su última aparición pública en París durante Fashion Week, la duquesa lució unas uñas largas y perfectamente esmaltadas de rosa melocotón, que, si bien es elegante y discreto, es un color que resulta llamativo en una clara muestra de “romper el protocolo”; aunque no haya una declaración oficial, pareciera que Meghan estaría desafiando las reglas sobre “manicure discreto” con bastante elegancia.

¿Qué rompe exactamente con el protocolo?

El protocolo real británico tradicionalmente apuesta por las uñas cortas con esmaltes suaves, colores neutrales como el rosa pálido o los tonos nude que no distraigan ni opaquen la formalidad de algún evento oficial.

Que Meghan aparezca con uñas más largas de lo habitual, en un tono rosa vibrante y con un estilo más atrevido, supone una pequeña revolución estética. Aunque la “violación” de esta regla no representa una falta muy profunda, sí es considerado como falta de protocolo, especialmente si se apuesta por un estilo como este cuando hay que atender un evento oficial.

Balenciaga: Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week.

Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Cómo Meghan transforma el manicure como declaración de estilo

Más allá del color y longitud, la forma en que Meghan lleva este manicure: pulido, impecable y con un cuidado visible, lo convierte en una inspiración para apostar por él en eventos que requieran de un porte sofisticado y elegante. Así que si eres de las que están buscando alejarse del clásico nude o el rosa extraclaro, sin duda alguna, esta es una propuesta más audaz y refinada.

Uñas largas: el secreto para llevarlas con elegancia

Las uñas largas tienen muchas ventajas por ofrecer a toda aquella que ame apostar por ellas; son capaces de alargar visualmente los dedos, logrando que no solo estos, sino la mano completa, tenga una apariencia femenina y delicada.

Para que estas siempre permanezcan así, es vital incluir ciertos cuidados, como por ejemplo, mantener una longitud recatada. Apuesta por limarlas para que su forma no se altere y apuesta por formas almendra para potenciar la apariencia de elegancia.

Procura mantenerlas con un brillo sobre el esmalte para que siempre se vean cuidadas y saludables, y no olvides hidratar con aceite y cremas para que estas siempre se vean pulidas y frescas.

Con su manicure atrevida, Meghan Markle no solo inspiró una tendencia, sino que redefinió de forma sutil lo que se considera apropiado dentro del estilo real. De esta forma, las uñas largas y en color rosa durazno nos demuestran que sí se puede ser elegante mientras se “rompen las reglas”, sin comprometer el estilo, la elegancia y la apariencia real.

También puedes leer:
Meghan Markle y el rey Carlos III.jpg
Realeza
Revelan la fuerte razón por la que Carlos III no dejó que Meghan Markle se acercara a Isabel II en su agonía
March 29, 2025
 · 
Shareni Pastrana
archie-accidente-incencio-meghan-markle-archetypes.jpg
Realeza
Esta es la gran preocupación que tendría Meghan Markle sobre el príncipe Archie por no vivir en el Reino Unido
March 28, 2025
 · 
Emma Duarte

Meghan Markle cuidado de las uñas
Lily Carmona
Relacionado
Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2
Moda
Anne Hathaway deja claro que la playera black metal con stilettos dominarán el otoño 2025
October 07, 2025
Cortes de pelo en tendencia para Navidad
Belleza
5 cortes de pelo antiedad a los 50 que son perfectos para celebrar Navidad
October 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas grises o gray nails
Belleza
Gray nails: 8 estilos de uñas grises que sí estilizan y rejuvenecen las manos este otoño
October 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
"Kiss of the Spider Woman" New York Screening
Entretenimiento
“El Beso de la Mujer”, el nuevo éxito en la pantalla de Jennifer Lopez y Diego Luna
October 07, 2025
 · 
Fabián W. Waintal