¡Hello a las uñas largas! Meghan Markle impone moda con un manicure atrevido

Meghan Markle es una mujer que no teme hacer declaraciones sutiles con su estilo, y esta vez lo volvió a lograr con sus uñas. En su última aparición pública en París durante Fashion Week, la duquesa lució unas uñas largas y perfectamente esmaltadas de rosa melocotón, que, si bien es elegante y discreto, es un color que resulta llamativo en una clara muestra de “romper el protocolo”; aunque no haya una declaración oficial, pareciera que Meghan estaría desafiando las reglas sobre “manicure discreto” con bastante elegancia.

¿Qué rompe exactamente con el protocolo?

El protocolo real británico tradicionalmente apuesta por las uñas cortas con esmaltes suaves, colores neutrales como el rosa pálido o los tonos nude que no distraigan ni opaquen la formalidad de algún evento oficial.

Que Meghan aparezca con uñas más largas de lo habitual, en un tono rosa vibrante y con un estilo más atrevido, supone una pequeña revolución estética. Aunque la “violación” de esta regla no representa una falta muy profunda, sí es considerado como falta de protocolo, especialmente si se apuesta por un estilo como este cuando hay que atender un evento oficial.

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week. Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Cómo Meghan transforma el manicure como declaración de estilo

Más allá del color y longitud, la forma en que Meghan lleva este manicure: pulido, impecable y con un cuidado visible, lo convierte en una inspiración para apostar por él en eventos que requieran de un porte sofisticado y elegante. Así que si eres de las que están buscando alejarse del clásico nude o el rosa extraclaro, sin duda alguna, esta es una propuesta más audaz y refinada.

Uñas largas: el secreto para llevarlas con elegancia

Las uñas largas tienen muchas ventajas por ofrecer a toda aquella que ame apostar por ellas; son capaces de alargar visualmente los dedos, logrando que no solo estos, sino la mano completa, tenga una apariencia femenina y delicada.

Para que estas siempre permanezcan así, es vital incluir ciertos cuidados, como por ejemplo, mantener una longitud recatada. Apuesta por limarlas para que su forma no se altere y apuesta por formas almendra para potenciar la apariencia de elegancia.

Procura mantenerlas con un brillo sobre el esmalte para que siempre se vean cuidadas y saludables, y no olvides hidratar con aceite y cremas para que estas siempre se vean pulidas y frescas.

Con su manicure atrevida, Meghan Markle no solo inspiró una tendencia, sino que redefinió de forma sutil lo que se considera apropiado dentro del estilo real. De esta forma, las uñas largas y en color rosa durazno nos demuestran que sí se puede ser elegante mientras se “rompen las reglas”, sin comprometer el estilo, la elegancia y la apariencia real.