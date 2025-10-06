Suscríbete
¡Bye al corte de pelo corto! Emma Watson lleva el look balayage en capas que arrasará en otoño e invierno

Durante el desfile de Miu Miu en la Paris Fashion Week 2025, Emma Watson volvió a recordarnos por qué su estilo nunca pasa desapercibido.

October 06, 2025 • 
Karen Luna
Emma Watson.jpg

¡Bye al corte de pelo corto! Emma Watson lleva el look balayage en capas que arrasará en otoño e invierno

Getty Images

En medio del bullicio de la Paris Fashion Week 2025, Emma Watson llegando al desfile de Miu Miu fue uno de nuestros momentos favoritos y que con ese encanto británico que la distingue, la actriz apareció con una melena en capas y reflejos balayage que marcó el fin de su etapa de cortes mini. Fue como verla renacer con una versión más luminosa, más libre, más ella.

El estilo más comentado del desfile

Emma tiene esa capacidad de robar atención sin hacer ruido. Su look, sencillo a primera vista, tenía la perfección de los detalles que no necesitan anunciarse. Las capas suaves daban movimiento y un aire natural, mientras los tonos miel y caramelo jugaban con la luz de París, resaltando sus rasgos con una elegancia que no se finge.

No fue una transformación drástica, sino una evolución. Esa forma de apostar por algo más largo y natural, después de años de cortes cortos, encaja con la nueva ola de belleza que busca menos rigidez y más autenticidad. Emma parece entender eso mejor que nadie.

Adiós a lo rígido, hola al movimiento

Si algo dejó claro en el desfile es que los looks con caída natural están de regreso. Ya no se trata de tener un corte perfecto, sino de dejar que el estilo respire, que fluya. Y justo eso transmite su balayage: luz, libertad y un brillo que parece venir desde dentro.

Los expertos ya lo anticipan: este tipo de reflejos cálidos será el más pedido del otoño e invierno. Favorece a casi todas las pieles, se ve sofisticado sin esfuerzo y combina con ese mood relajado que muchas queremos mantener incluso en temporada fría.

Cómo llevar el look de Emma Watson

Si te inspira su estilo, la clave está en pedir un corte en capas largas que conserve el movimiento natural. Los reflejos, en tonos dorado, miel o caramelo, deben aplicarse de forma suave, sin líneas marcadas. La idea es que se vea como si el sol hubiera hecho el trabajo.

Un truco: no lo peines demasiado. Deja que las ondas caigan libres, que haya textura, que parezca casual aunque esté perfectamente pensado. Es ese equilibrio lo que hace que se sienta tan real.

Emma Watson, la reina del “menos es más”

Lo suyo no es seguir las tendencias, sino interpretarlas. Y eso fue justo lo que hizo en el desfile de Miu Miu: transformar algo tan simple como una melena en capas en una declaración de estilo. Emma Watson no solo cambió de look; marcó el ritmo de lo que muchas intentarán replicar este otoño.

