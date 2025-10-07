Anne Hathaway deja claro que la playera black metal con stilettos dominarán el otoño 2025

Anne Hathaway ha demostrado que no le teme a los contrastes y, fiel a su icónico personaje en “El diablo viste a la moda”, su sentido de la moda impone tendencia y estilo. Durante el desfile de Balenciaga para Paris Fashion Week, la actriz eligió un look que mezcla lo urbano con lo sofisticado: una playera negra con estética “black metal” combinada con stilettos en color negro. El resultado fue una mezcla de rebeldía y glamour que apunta directo a convertirse en uno de los must del otoño 2025.

La camiseta black metal: la prenda que necesitas en otoño

La playera que Anne lució no es una prenda común: abraza el universo del metal con tipografía gótica, gráficos oscuros y detalles gráficos llamativos. Pero lo más interesante es que, en manos de Hathaway, deja de ser una prenda “merch” y se convierte en un elemento de moda y estilo.

Este tipo de playeras tiene una carga nostálgica: hace eco del auge del rock y metal de los 80 y 90, reafirmando que la nostalgia por lo de antaño seguirá presente en este año y el próximo. Esta versión se adapta al armario contemporáneo por su corte oversized y su estilo desenfadado, dos características que han tenido mucho peso en esta estación. En otoño, las capas suelen tomar protagonismo, y esta camiseta funciona como un eje de estilo para adaptarse a la temporada, pues puede llevarse con blazers, faldas midi, joggers o como vestido, logrando un atuendo glam sin esfuerzo.

El calzado estrella de cualquier look

Para contrarrestar el aire rebelde de la camiseta, Anne apostó por unos tacones stilettos en color negro con los que transformó el atuendo. Esta elección complementó de forma perfecta sus pantalones de vestir wide leg en color negro, resaltando su look con estructuras y movimiento.

Anne Hathaway en Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 show durante Paris Fashion Week. Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

La mezcla de texturas logró un contraste poderoso que muchos estilistas auguran como tendencia clave: tacones de impacto sobre piezas relajadas.

Cómo adaptar este look a un atuendo diario

Para adaptar el atuendo de Anne a un look cotidiano, puedes recurrir al uso de playeras oversized; si no deseas que esta robe todo el protagonismo, apuesta por una versión menos llamativa con un logo discreto y combínala con prendas inferiores como jeans de corte recto, pantalones de vestir wide leg, minifaldas o maxifaldas. Incluso podrías apostar por ellas como vestido o blusón para equilibrar la atención entre la playera y los stilettos.

Otra alternativa para lucirla de forma refinada es apostando por ella con volumen equilibrado, es decir, si la acompañas con pantalones ajustados o faldas lápiz.

Aunque el tacón es un gran aliado para resaltar el estilo, apostar por algo moderado también será un acierto; así no sacrificas comodidad por elegancia.

Con esta combinación de camiseta de estética metalera y stilettos negros, Anne Hathaway impone una tendencia audaz para el otoño 2025. Este look demuestra que el estilo no está en lo que nos ponemos, sino en cómo lo llevamos.