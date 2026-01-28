Suscríbete
Realeza

Ingrid de Noruega habla del juicio de su hermano Marius Borg durante su primer viaje en solitario como futura reina

La princesa Ingrid de Noruega, hija de Mette-Marit y Haakon se pronunció sobre la difícil situación de su hermanastro, durante su primer viaje en solitario.

Enero 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
La princesa Ingrid Alexandra la esperanza de la monarquía de Noruega

Ingrid de Noruega rompe el silencio y habla sobre el juicio de su hermanastro Marius Borg

Getty Images

El pasado 26 de enero, la princesa Ingrid de Noruega emprendió su primer viaje en solitario, haciendo el mismo recorrido que sus abuelos b hicieron tras su boda en 1969, un hito en sus primeros pasos como heredera al trono.

Sin embargo, su experiencia no podría estar alejada de la polémica que rodea actualmente a la Familia Real, pues ha sido cuestionada sobre el próximo juicio que enfrentará su hermanastro, Marius Borg, el 3 de febrero.

Te podría interesar: Haakon de Noruega emite comunicado sobre juicio de Marius Borg y marca su distancia y la de Mette-Marit

También puedes leer:
Ingrid de Noruega (1).jpg
Realeza
¿Por qué se dice que Ingrid de Noruega es la royal más hipster?
Octubre 19, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Metter Marit (3).jpg
Realeza
¿Por qué la salud de la princesa Mette-Marit ha despertado las alertas en el palacio de Noruega?
Diciembre 21, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Ingrid de Noruega rompe el silencio y habla sobre el juicio de su hermanastro Marius Borg

Las declaraciones de la princesa Ingrid ocurrieron cuando asistió al Parlamento Sámi, el máximo órgano representativo del pueblo indigena sámi en Noruega, un acto que contó con toda la cobertura de la prensa local.

Fue en este momento cuando la hija de Haakon de Noruega y Mette-Marit fue cuestionada sobre el juicio de su hermanastro Marios Borg, acusado por más de 32 delitos, incluidos 4 por abuso sexual.

Creo que ese caso debería ser tramitado por el sistema judicial y no me parece natural comentarlo en absoluto”, declaró la princesa con un tono serio y decidido que no pasó desapercibido entre los presentes y que dejó claro que todo está en manos de la justicia.

Las preguntas pasaron a otro tema, enfocadas a cómo se ha sentido en su primer viaje en solitario: “Creo que ha sido muy agradable estar sola en el trabajo”.

Este viaje en solitario de la princesa Ingrid, marca su camino como futura reina de Noruega, demostrando que está lista para asumir el papel monarquico para el que nació y para el que se está preparando.

Haakon de Noruega deslinda a la monarquía de Marius Borg

Las declaraciones de Ingrid se dan de forma paralela a las declaraciones de su padre, el príncipe Haakon, quien aseguró que Marius no forma parte de la realeza, y por lo tanto, sus problemas legales no tienen nada qué ver con la institución.

También señaló que ni él, ni su esposa, la princesa Mette-Marit y madre de Marius, estarán presentes en el juicio, y que la agenda real seguirá de forma normal.

Ingrid de Noruega
Melisa Velázquez
Relacionado
Tendencia de uñas 2026 que son ideales para este San Valentín
Belleza
Clásicas y románticas: 6 tendencias de uñas que son ideales para San Valentín por su elegancia
Enero 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Brooklyn Beckham bloquea a sus padres David y Victoria Beckham en Instagram
Entretenimiento
Esta sería la condición innegociable de David y Victoria Beckham para reconciliarse con su hijo Brooklyn
Enero 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y el príncipe George
Realeza
Kate Middleton comparte una de las cualidades que más disfruta del príncipe George
Enero 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
la princesa Mette-Marit de Noruega, el príncipe Haakon de Noruega y Marius Borg
Realeza
Haakon de Noruega emite comunicado sobre juicio de Marius Borg y marca su distancia y la de Mette-Marit
Enero 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez