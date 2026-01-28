Ingrid de Noruega habla del juicio de su hermano Marius Borg durante su primer viaje en solitario como futura reina

El pasado 26 de enero, la princesa Ingrid de Noruega emprendió su primer viaje en solitario, haciendo el mismo recorrido que sus abuelos b hicieron tras su boda en 1969, un hito en sus primeros pasos como heredera al trono.

Sin embargo, su experiencia no podría estar alejada de la polémica que rodea actualmente a la Familia Real, pues ha sido cuestionada sobre el próximo juicio que enfrentará su hermanastro, Marius Borg, el 3 de febrero.

Ingrid de Noruega rompe el silencio y habla sobre el juicio de su hermanastro Marius Borg

Las declaraciones de la princesa Ingrid ocurrieron cuando asistió al Parlamento Sámi, el máximo órgano representativo del pueblo indigena sámi en Noruega, un acto que contó con toda la cobertura de la prensa local.

Fue en este momento cuando la hija de Haakon de Noruega y Mette-Marit fue cuestionada sobre el juicio de su hermanastro Marios Borg, acusado por más de 32 delitos, incluidos 4 por abuso sexual.

“Creo que ese caso debería ser tramitado por el sistema judicial y no me parece natural comentarlo en absoluto”, declaró la princesa con un tono serio y decidido que no pasó desapercibido entre los presentes y que dejó claro que todo está en manos de la justicia.

Las preguntas pasaron a otro tema, enfocadas a cómo se ha sentido en su primer viaje en solitario: “Creo que ha sido muy agradable estar sola en el trabajo”.

Este viaje en solitario de la princesa Ingrid, marca su camino como futura reina de Noruega, demostrando que está lista para asumir el papel monarquico para el que nació y para el que se está preparando.

Haakon de Noruega deslinda a la monarquía de Marius Borg

Las declaraciones de Ingrid se dan de forma paralela a las declaraciones de su padre, el príncipe Haakon, quien aseguró que Marius no forma parte de la realeza, y por lo tanto, sus problemas legales no tienen nada qué ver con la institución.

También señaló que ni él, ni su esposa, la princesa Mette-Marit y madre de Marius, estarán presentes en el juicio, y que la agenda real seguirá de forma normal.

