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¡Así ha crecido la princesa Lilibet! Meghan Markle comparte tierno video con su hija

Esta vez, Meghan Markle compartió un momento íntimo con su hija Lilibet Diana Mountbatten-Windsor que dejó claro lo rápido que está creciendo.

Marzo 17, 2026 • 
Karen Luna
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¡Así ha crecido la princesa Lilibet! Meghan Markle comparte tierno video con su hija

Archivo

Si algo nos queda claro cada vez que Meghan Markle comparte un pedacito de su vida privada, es que su faceta como mamá es simplemente adorable. Esta vez, la duquesa volvió a robarse el corazón de todos con un video súper íntimo donde aparece su hija menor, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, y honestamente… no podemos con la ternura.

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Desde que se mudaron a California, Príncipe Harry y Meghan han apostado por una vida mucho más tranquila y conectada con la naturaleza. Parte de ese estilo de vida incluye algo que ya se ha vuelto icónico: su gallinero llamado Archie’s Chick Inn, un guiño adorable a su hijo mayor, Archie Mountbatten-Windsor, quien ya tiene seis años.

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la duquesa volvió a robarse el corazón de todos con un video súper íntimo donde aparece su hija menor, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

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El video de Lilibet que todos están comentando

En el clip que Meghan compartió recientemente, vemos a las gallinas correteando felices en un día soleado. La escena es tan natural que incluso se escucha la risa de Meghan detrás de la cámara, lo que le da ese toque real que tanto conecta.

Pero el momento más especial llega al final: Lilibet aparece en escena con unas botas de agua, acercándose con curiosidad para intentar acariciar a una de las gallinas. Es un instante breve, pero suficiente para notar cuánto ha crecido.

Además, hay un detalle que no pasó desapercibido: su pelo pelirrojo, un rasgo que comparte con su papá y también con su hermano Archie. ¡Es de esos pequeños momentos que hacen que internet se derrita!

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Aunque Meghan Markle y Príncipe Harry han sido muy cuidadosos con la privacidad de sus hijos, cada aparición de Lilibet se vuelve especial. En este video, no solo la vemos interactuar con el entorno, sino también mostrando su personalidad curiosa y dulce.

Meghan Markle princesa Lilibet
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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