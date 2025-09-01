Jamie Lee Curtis recuerda su emotivo encuentro con la princesa Diana dos meses antes de su muerte

El pasado 31 de agosto, se celebraron 28 años del fallecimiento de la princesa Diana, millones de personas la recordaron en todo el mundo, y la actriz de Hollywood, Jamie Lee Curtis, fue una de ellas.

Durante una emotiva publicación en su perfil de Instagram, Jamie reflexionó sobre el encuentro que tuvo con la princesa del pueblo, mientras filmaba una película en Londres.

El breve encuentro de Jamie Lee Curtis y la princesa Diana

Fue en 1997 cuando la actriz de 66 años estuvo a punto de conocer a la princesa Diana en un breve encuentro en Londres. Jamie Lee Curtis compartió una foto de Lady Di con los brazos extendidos hacia sus hijos, William y Harry, con una emotiva reflexión.

“Ella iba a visitar el set de la secuela de Un pez llamado Wanda, Criaturas feroces, y estábamos filmando en Pinewood studios, a 20 millas al oeste de Londres…”

Sin embargo, Jamie no llegó a saludar a la princesa, pues justo cuando llegó al set, ella tuvo que ir al baño.

“Mi chofer empezó a golpear la puerta, diciendo que había llegado con sus hijos, y me subí al carrito de golf, y cuando regresé, ella ya se estaba yendo”, dijo Curtis.

Jamie dijo que envió una carta a Diana al día siguiente al Palacio de Kensington explicándole “por qué no estaba allí y cuánto la admiraba”. Y para su sorpresa, recibió una respuesta de la princesa al día siguiente.

“Me agradecía por escribir y comprender, por supuesto, la llamada de la naturaleza, como le sucede constantemente, y que esperaba con ansias conocerla. Falleció dos meses después”, recordó Curtis. “Yo acababa de regresar de Inglaterra. Recuerdo haber visto las noticias…”.

La reacción de Jamie Lee Curtis a la muerte de la princesa Diana

La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997 a los 36 años de edad, en un terrible accidente automovilístico, y Curtis continuó hablando sobre el impacto que tuvo en ella la muerte de Diana.

“Tomé un libro sobre meditación de introspección, que hablaba de personas que intentaron vivir una vida consciente, en el momento de su muerte, lo que me recordó a la difunta princesa.

Inmediatamente pensé en la princesa Diana y en su aprendizaje para vivir con sabiduría... Habló de sus propios problemas personales y demostró coraje y compasión…”.

