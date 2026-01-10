Josephine de Dinamarca apuesta por el esmalte de uñas más elegante que será tendencia en 2026

La princesa Josephine de Dinamarca celebró su 15.° cumpleaños y la Casa Real danesa compartió sus retratos oficiales, demostrando que la joven royal va encaminada a seguir los pasos en moda, belleza y estilo que su mamá, la reina Mary de Dinamarca.

Con un atuendo formal, compuesto por un pantalón de vestir en color negro y una blusa con olanes románticos en el pecho, de textura rayada en azul y blanco, la princesa destacó no solo por su estilo, sino por su capacidad de elegir una tendencia del mundo de las uñas que lució con elegancia, sobriedad y delicadeza.

El manicure azul de Josephine de Dinamarca

La princesa danesa posó en su retrato oficial, compartido por la cuenta oficial de la Casa Real danesa en Instagram, con un diseño de uñas pulcro, refinado y muy elegante. Josephine, siguiendo la tradición de su madre, quien en diversas ocasiones ha recurrido al uso de este mismo color, apostó por llevar unas uñas azules que combinaron a la perfección con su atuendo formal.

La princesa destacó su manicure eligiendo unas uñas almendra plata para dotar de mayor elegancia sus manos y estilo, una forma que, por la longitud, resultó audaz (así como el color), dejándonos claro que, aunque el protocolo indique lo contrario, la modernidad y la belleza han alcanzado a la realeza, sin comprometer la elegancia y refinamiento de su imagen.

La princesa apuesta por un color en tendencia

La elección de Josephine probablemente no fue algo al azar, pues el azul se encuentra dentro de la paleta de tonos que conforman los colores del año 2026, destacando su dominio de las tendencias de moda y belleza actuales. Acompañando este azul ultra, el verde azulado, el borgoña o el morado estarán ocupando los espacios más importantes dentro de los diseños de uñas de este año.

La princesa lució unas uñas almendra con esmalte azul. Instagram @detdanskekongehus

¿Por qué las uñas de la princesa causaron sensación?

Aunque cada vez son más las royals que apuestan por el uso de esmaltes con colores dominantes, aún se cuenta con la idea de que las princesas y reinas no “deberían” utilizar diseños muy estridentes en su manicure. Por años, las vimos desfilando en colores muy neutros o con apenas un brillo muy sutil que, si bien hacía que sus uñas lucieran arregladas, no implicaba un diseño en sí.

Actualmente, podemos ver cómo esta regla no escrita del protocolo poco a poco va quedando en el pasado, pues tenemos a Máxima de Holanda apostando por tonos oscuros, principalmente el rojo en las uñas para acompañar sus atuendos; la misma Mary de Dinamarca, quien suele apostar por el uso de tonos profundos para decorar sus uñas; la pequeña princesa Charlotte de Reino Unido, quien ha llevado esmaltes rosa chicle a eventos oficiales; y ahora la princesa Josephine se une a esta nueva tradición de belleza.

La elección de Josephine de Dinamarca al lucir un esmalte de uña azul en su cumpleaños número 15 no solo marcó un momento de estilo en la joven royal, sino que anticipa el uso de un color que será tendencia en el mundo del nail art este año, y la presencia de este estilo de manicures en la realeza.