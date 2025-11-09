Joyas con historia: las piezas personales y heredadas que componen el tesoro de la princesa Charlotte

La hija de Kate Middleton y el príncipe William se está convirtiendo poco a poco en un ícono de moda y estilo, pues aunque apenas tiene 10 años, la princesa Charlotte ha ido demostrando su particular estilo y elegancia en los actos públicos a los que ha asistido junto a sus padres.

Uno de los detalles que más ha cautivado es su pequeña pero encantadora colección de joyas, pues como miembro de la realeza, Charlotte ya posee algunas piezas heredadas, pero también ha dejado claro su gusto por la joyería al sumar a su colección algunos accesorios con un toque más personal.

Te podría interesar: ¿Por qué la princesa Ana tomó bajo su protección a Charlotte? Esta será la millonaria fortuna que le heredará

La colección de joyas de la princesa Charlotte

Entre los accesorios de la pequeña Charlotte, está la tiara de cristal a juego con Kate Middleton que portó para la coronación de Carlos III. Según datos de People, este tocado fue diseñado en conjunto por Sarah Burton, de Alexander McQueen, y Jess Collet.

La princesa Charlotte lució una tiara personalizada para la coronación de Carlos III Getty Archivo

El joyero de la princesa Charlotte también resguarda un delicado collar de oro con pequeños rubíes, realizada por la marca Aya, que además es propiedad de Chelsy Davy, una de las ex novias del príncipe Harry.

Uno de los collares de la princesa Charlotte fue diseñado por una de las exnovias del príncipe Harry Getty Archivo

Y una pieza que tendría un significado emotivo para Charlotte, sería el broche con forma de herradura y pequeñas incrustaciones de diamantes que portó para el funeral de Isabel II. De acuerdo con Vanity Fair, este fue un regalo de la difunta reina, por lo que su nieta quiso rendirle honor a su memoria incluyendo este detalle en su atuendo de luto.

La colección de joyas de la princesa Charlotte Chris Jackson/Getty Images

La princesa también cuenta con una de las populares pulseras de pandora en la que ha lucido tres charms con un profundo significado para ella. Se trata de una esmeralda, piedra que representa su mes de nacimiento (mayo), un dije de corazón y otro de oro rosado con la figura de Nala, personaje de ‘El Rey León’.

La colección de joyas de la princesa Charlotte Karwai Tang/WireImage

Hasta el momento, no se sabe qué joyas podría heredar Charlotte de su madre, la princesa de Gales, pero se especula que podría quedarse con el anillo de compromiso, y heredar la tiara Spencer que usó su abuela, la princesa Diana.

