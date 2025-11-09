Suscríbete
Realeza

Joyas con historia: las piezas personales y heredadas que componen el tesoro de la princesa Charlotte

Con tan solo 10 años, la princesa Charlotte ya cuenta con una interesante colección de joyas conformada por piezas heredadas y otras recién adquiridas con significado personal.

November 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Colección de joyas de la princesa Charlotte

Colección de joyas de la princesa Charlotte

Getty Images

La hija de Kate Middleton y el príncipe William se está convirtiendo poco a poco en un ícono de moda y estilo, pues aunque apenas tiene 10 años, la princesa Charlotte ha ido demostrando su particular estilo y elegancia en los actos públicos a los que ha asistido junto a sus padres.

Uno de los detalles que más ha cautivado es su pequeña pero encantadora colección de joyas, pues como miembro de la realeza, Charlotte ya posee algunas piezas heredadas, pero también ha dejado claro su gusto por la joyería al sumar a su colección algunos accesorios con un toque más personal.

Te podría interesar: ¿Por qué la princesa Ana tomó bajo su protección a Charlotte? Esta será la millonaria fortuna que le heredará

También puedes leer:
princesa-charlotte (1).jpg
Realeza
Cuál es el nombre que usaba la princesa Charlotte en la escuela y por qué se lo cambió
August 02, 2024
 · 
Shareni Pastrana
selfie taylor swift principe william gales windsor george princesa charlotte.jpeg
Realeza
Aprende a hacer los peinados de la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton, inspirados en Taylor Swift
August 03, 2024
 · 
Shareni Pastrana

La colección de joyas de la princesa Charlotte

Entre los accesorios de la pequeña Charlotte, está la tiara de cristal a juego con Kate Middleton que portó para la coronación de Carlos III. Según datos de People, este tocado fue diseñado en conjunto por Sarah Burton, de Alexander McQueen, y Jess Collet.

coleccion de joyas princesa charlotte

La princesa Charlotte lució una tiara personalizada para la coronación de Carlos III

Getty Archivo

El joyero de la princesa Charlotte también resguarda un delicado collar de oro con pequeños rubíes, realizada por la marca Aya, que además es propiedad de Chelsy Davy, una de las ex novias del príncipe Harry.

coleccion joyas princesa charlotte

Uno de los collares de la princesa Charlotte fue diseñado por una de las exnovias del príncipe Harry

Getty Archivo

Y una pieza que tendría un significado emotivo para Charlotte, sería el broche con forma de herradura y pequeñas incrustaciones de diamantes que portó para el funeral de Isabel II. De acuerdo con Vanity Fair, este fue un regalo de la difunta reina, por lo que su nieta quiso rendirle honor a su memoria incluyendo este detalle en su atuendo de luto.

La colección de joyas de la princesa Charlotte

La colección de joyas de la princesa Charlotte

Chris Jackson/Getty Images

La princesa también cuenta con una de las populares pulseras de pandora en la que ha lucido tres charms con un profundo significado para ella. Se trata de una esmeralda, piedra que representa su mes de nacimiento (mayo), un dije de corazón y otro de oro rosado con la figura de Nala, personaje de ‘El Rey León’.

La colección de joyas de la princesa Charlotte

La colección de joyas de la princesa Charlotte

Karwai Tang/WireImage

Hasta el momento, no se sabe qué joyas podría heredar Charlotte de su madre, la princesa de Gales, pero se especula que podría quedarse con el anillo de compromiso, y heredar la tiara Spencer que usó su abuela, la princesa Diana.

princesa Charlotte Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Ideas de uñas escarchadas para la temporada navideña
Belleza
Uñas escarchadas: 8 diseños elegantes para un manicure con encanto invernal
November 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Rey Carlos III
Realeza
El rey Carlos presume su lado artístico y pone a la venta un valioso cuadro ¿dedicado a la princesa Diana?
November 09, 2025
 · 
Lily Carmona
El look más atrevido de la princesa Ana el día que rompió el protocolo con llamativo tocado en la boda de la princesa Diana.png
Realeza
El look más atrevido de la princesa Ana: el día que rompió el protocolo con llamativo tocado en la boda de la princesa Diana
November 08, 2025
 · 
Lily Carmona
Kate Middleton y el príncipe George
Realeza
Kate Middleton y el pequeño George brillan en el Festival of Remembrance junto al rey Carlos III
November 08, 2025
 · 
Karen Luna