Kate Middleton a un paso de la hospitalización: por qué podría ser sometida a una nueva intervención

La salud de Kate Middleton encendió de nuevo las alarmas luego de que trascendiera que podría regresar al hospital. Una noticia que preocupó a sus seguidores y la cual se da a un mes de que concluyera su tratamiento contra el cáncer.

Cabe recordar que en enero de este año la princesa de Gales estuvo hospitalizada tras someterse a una cirugía abdominal. Mientras que dos meses después, en marzo, reveló su diagnóstico de cáncer. Por lo cual se sometió a sesiones de tratamiento de quimioterapia preventiva.

¿Kate Middleton volverá a ingresar al hospital?

Ahora, los nuevos rumores apuntan que la esposa del príncipe William pudiera ser internada en los próximos días como parte de su proceso de recuperación tras haber concluido su tratamiento de quimioterapia. “Kate pasará por el hospital, ingresará en el hospital a finales de este mes. Ella acabó el tratamiento pero tiene que pasar por pruebas médicas”, según lo que reveló la periodista Concha Calleja en el programa Fiesta.

Kate Middleton regresaría al hospital en la semana de 21 de octubre y podría someterse a una intervención Getty Images

También, Calleja reveló que esta vuelta al hospital pudiera darse en la semana del 21 de octubre y que Kate podría someterse a una nueva intervención dependiendo del resultado de los exámenes clínicos. “Cuando pase por estas pruebas médicas, si dicen que el cáncer ha remitido, entonces se agendará una intervención pequeña, una nueva intervención que se agendará para más adelante. Eso si todo va bien”, indicó.

Además, la periodista española recalcó que dicha intervención “más o menos la dejará en el hospital unas 24 horas”. Sin embargo, no especificó de qué tipo pudiera ser este procedimiento. Aunque también puntualizó que si, por el contrario, las pruebas no salen bien, “entonces lo que se agendaría sería una nueva sesión de tratamiento, dentro de la normalidad”. No obstante, la Casa Real Británica no ha confirmado esta nueva información.

Kate Middleton regresa al trabajo tras concluir su tratamiento de quimioterapia

La princesa de Gales se reunió la semana pasda con una joven enferma de cáncer Kensington Palace

Por otro lado, la royal de 42 años se ha incorporado, poco a poco, al trabajo luego de que terminara su tratamiento de contra el cáncer. De hecho, hace un par de semanas comenzó a tener juntas con su equipo en el Castillo de Windsor para ver varios proyectos.

Además, el pasado 2 de octubre la princesa y su esposo se reunieron con una joven que también padece cáncer y su familia. Dicho encuentro tuvo lugar en el Palacio de Kensington y, además, fue compartido a través de las redes sociales de los Gales.