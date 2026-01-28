Kate Middleton comparte una de las cualidades que más disfruta del príncipe George

El martes 27 de enero, Kate Middleton visitó el Children’s Trauma Therapy Service de Family Action en Bradford, su primera de tres paradas durante su primer día de viaje en solitario del año en el norte de Inglaterra.

Durante esta visita, la princesa de Gales tuvo la oportunidad de hablar con los niños y los familiares que reciben atención médica y se benefician de las terapias enfocadas en arte y música para tratar y sanar traumas.

Kate Middleton revela que el príncipe George le ayuda a mantenerse “juguetona”

La princesa Kate es patrona de Family Action, una organización benéfica nacional que se esfuerza por ayudar a niños y familias a recuperarse de traumas, y durante su visita al centro de Bradford, el terapeuta senior Stuart Murray-Borbjerg habló sobre la importancia de los enfoques terapéuticos no verbales a través de métodos que incluyen el arte, la música y el movimiento.

“Algo que se pierde a través de experiencias traumáticas es esa sensación de juego y alegría que vuelve cuando haces música o dibujas”, dijo Murray-Borbjerg, quien aseguró que el príncipe George salidó en la conversación con la princesa de Gales.

“Es algo que también dijo la Princesa, eso se pierde un poco de adultos, pero el príncipe George la mantiene juguetona”.

Murray-Borbjerg añadió también que la conversación giró en torno a los pasatiempos musicales de sus hijos, y él dijo: “Creo que ella dijo que uno de sus hijos toca la guitarra y el otro la batería”.

Kate Middleton presume el talento del príncipe George Getty Images

¿Qué instrumentos musicales tocan los hijos de Kate Middleton y el príncipe William?

Durante la conversación, Kate mencionó que podría formar una banda musical con sus hijos, pues los tres tocan diferentes instrumentos musicales con gran precisión y talento.

En una visita a un ensayo en el Castillo de Cardiff, Gales, antes del Concierto de Celebración del Jubileo de Platino en honor a la reina Isabel en junio de 2022, Kate compartió que George estaba tomando clases de guitarra eléctrica, mientras que Charlotte practicaba el piano.

Dos años después, el príncipe William reveló que Luis también se dedicaba a la música tocando la batería.

“Mi hijo pequeño está aprendiendo a tocar la batería. Por eso paso toda mi vida con los dedos en los oídos”, dijo William al bajista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, y al exguitarrista de Dire Straits, Mark Knopfler, en los Tusk Awards en Londres en noviembre de 2024.

La princesa Charlotte se convirtió en la primera de los hijos de Gales en mostrar oficialmente sus habilidades musicales cuando se unió a la princesa Kate en un dúo de piano pregrabado que se emitió en diciembre de 2025.

