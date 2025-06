Kate Middleton confesó que quiere que George, Charlotte y Louis tengan estas 3 cualidades que en el futuro

Kate Middleton, princesa de Gales, tiene claro su rol dentro de la realeza, sin embargo, el compromiso con él no la ha alejado de su compromiso como madre, por lo cual tiene muy clara la forma en la que quiere educar a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, quienes, de manera innegociable, deberán desarrollar estas 3 cualidades en el futuro: amabilidad, respeto y honestidad.

Así lo confesó la propia Kate, quien asegura que para ella el hecho de que sus hijos desarrollen tales cualidades es “tan importante como destacar en matemáticas”. Según el diario The Express, la futura reina expresó: “Mis padres me inculcaron la importancia de cualidades como la amabilidad, el respeto y la honestidad, y me doy cuenta de lo fundamentales que han sido para mí valores como estos a lo largo de mi vida. Por eso William y yo queremos enseñarles a nuestros hijos pequeños... lo importantes que son estas cosas a medida que crecen”.

Finalmente, Catalina sentenció: “En mi opinión, es tan importante como destacar en matemáticas o en deporte”.

Kate Middleton está 100% comprometida con la educación de sus hijos Instagram @princeandprincessofwales

¿Qué otros aspectos son imprescindibles para Kate Middleton a la hora de criar a sus hijos?

De acuerdo con la fuente citada, la princesa de Gales también ha dejado en claro que para ella es imprescindible formar una red de apoyo emocional incondicional para sus tres pequeños, ya que esto es fundamental para su desarrollo. “No se trata de la cantidad de juguetes que tengan ni de la cantidad o tipo de viajes que hagan con ellos”, dijo Su Alteza Real.

“Se trata simplemente de asegurarnos de que tengan el apoyo emocional adecuado a su alrededor, y ese apoyo proviene de los adultos en sus vidas”, agregó Kate.

The Express agrega que: “es evidente que William, quien es el siguiente en la línea real de sucesión, comparte los valores de su esposa a la hora de criar a George, Charlotte y Louis”.

Kate Middleton busca que sus hijos tengan una vida lo más normal posible kensingtonpalace

¿Cómo es la vida familiar de los príncipes George, Charlotte y Louis?

Según ha comentado la propia Kate Middleton, la vida familiar de los príncipes George, Charlotte y Louis es completamente “normal”, a pesar del estatus real con el que cuentan.

De acuerdo con The Express, en 2016, cuando los príncipes de Gales apenas eran padres de dos niños, William dijo: “En lo que a nosotros respecta, dentro de nuestra unidad familiar, somos una familia normal”. Asimismo, el heredero agregó en aquella ocasión: “Amo a mis hijos como cualquier padre, y espero que George me ame como cualquier hijo a su padre. Somos muy normales en ese sentido”.